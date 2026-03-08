Pondrán cámaras ligadas a C5 para evitar adicciones en Morelos

La Secretaría de Educación del Estado de Morelos precisó que las acciones que implementará el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 190, Leona Vicario, luego de que dos jóvenes fueran grabados en una competencia de inhalar cocaína, serán colocadas dos cámaras de seguridad conectadas a C5 y talleres para prevenir adicciones.

En un comunicado, la dependencia no refiere a ninguna autoridad de ésta de forma concreta, solamente adelanta que a partir de mañana el plantel tendrá una “intervención interinstitucional para revisar los hechos y acordar acciones de atención y prevención en la comunidad escolar”.

Aclara que aun cuando el plantel forma parte del subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, adscrito a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), institución de carácter federal, las secretarías de Educación de Morelos y de Seguridad Pública harán dicha intervención institucional.

También se realizará una marcha exploratoria para elaborar un diagnóstico del entorno escolar sobre el consumo de drogas, un análisis de riesgos y una feria de prevención en el plantel, con el objetivo de detectar y tratar adecuadamente en los menores de edad las adicciones a sustancias ilícitas.

SE GRABARON…

Alumnos del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos, grabaron un video que se difundió en redes sociales, en el que se les ve aspirando varias líneas presuntamente de cocaína sobre las pantallas de sus celulares en menos de ocho segundos.

En el primer video se observa cómo la persona que los graba les dice: “El primero en acabar gana”.

En el video se aprecia a varios jóvenes con uniforme deportivo escolar al interior de un salón. Frente a dos de ellos, que se encuentran sentados, se distinguen varias líneas de una sustancia blanca colocadas sobre teléfonos celulares, presuntamente cocaína, las cuales aparentemente inhalan por la nariz con ayuda de un objeto similar a un popote.

Posteriormente, los jóvenes involucrados publicaron videos de disculpa en los que reconocieron su error y aclararon que la escuela ya había tomado medidas disciplinarias.

cva*