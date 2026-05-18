EU sanciona a 11 funcionarios cubanos y a tres organismos del régimen

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, endureció sus acciones contra el régimen cubano y sus integrantes.

Hoy, el Departamento de Estado anunció sanciones contra 11 funcionarios del gobierno de la isla, así como tres organismos del régimen: el Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Inteligencia de Cuba (DIC), por represión y violaciones a los derechos humanos de las personas que han protestado contra la situación en este país.

A través de un comunicado, la oficina a cargo de Marco Rubio apuntó que estas designaciones ocurren en el marco de la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero.

Durante más de 60 años, el régimen cubano ha priorizado su ideología comunista y su enriquecimiento personal por encima del bienestar de sus ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia, militares y terroristas en el extranjero.

Estados Unidos seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano, a quienes promueven sus objetivos y a quienes en el extranjero permiten que las élites se beneficien mientras el pueblo cubano sufre”.

En el caso de los individuos, se designó a Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General del PNR, Oscar Alejandro Callejas Valcarce jefe de la Dirección Política del MININT, Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia de Cuba; Joaquín Quintas Sola, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

También, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, Mayra Arevich Marìn ministra de Comunicaciones, José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Estado Mayor de Contrainteligencia Militar y Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central de Cuba.

De igual modo, se designó a Roberto Tomás Morales Ojeda y Eugenio Armando Rabilero Aguilera, miembro del Buró Político y secretario de la Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Ejército del Este de Cuba, respectivamente.

Hoy, todos los objetivos del Departamento de Estado están siendo sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404, que autoriza sanciones contra personas que se determine que cumplen con criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Como resultado de estas designaciones, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo de 2026 “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Adicionalmente, se prohíben todas las transacciones y operaciones realizadas por personas estadounidenses o personas que se encuentren dentro (o transiten) por los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.

El Departamento de Estado anticipó más sanciones en los siguientes días contra integrantes del régimen cubano.

jcp