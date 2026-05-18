Detienen a pareja acusada de asesinar a abuelita porque no les quiso prestar dinero

En Tlaxcala fue detenida una pareja acusada del delito de feminicidio cometido en agravio de una mujer de la tercera edad en el municipio de Apizaco.

Carina “N” y Guadalupe “N” eran amigas de la víctima y la mataron porque la víctima no les quiso prestar dinero, indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos se registraron el 24 de julio de 2025 en el municipio de Apizaco, cuando Carina y Guadalupe acudieron al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Cerrito de Guadalupe, para solicitarle dinero, pero al no obtener una respuesta positiva la pareja agredió físicamente a la abuelita hasta que la privaron de la vida.

El ministerio publico inició una carpeta de investigación e íntegro los datos de prueba, los cuales fueron presentados ante el Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial.

Agentes de Investigación llevaron a cabo labores de búsqueda y localización, logrando la detención de la pareja en San Luis Apizaquito en el municipio de Apizaco, donde les hicieron saber el motivo de su detención.

La víctima fue identificada como María de Jesús "N", de 83 años de edad y fue hallada envuelta en cobijas, atada de pies y manos y con una toalla amarrada al cuello.

Además de que a un costado del cuerpo fue localizado un machete.

JCS