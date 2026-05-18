Magia en el bosque: Tlaxcala anuncia fechas para el avistamiento de luciérnagas

Tlaxcala brillará con el Santuario de las Luciérnagas, que se desarrollará del 10 de junio al 9 de agosto en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan.

La entidad más pequeña de la República lucirá, como ocurre tradicionalmente durante la época de lluvias, un ambiente mágico por el vaivén en el aire de estos insectos.

Por ello, autoridades locales y federales invitaron a viajeros nacionales y extranjeros a participar en recorridos sustentables y responsables en los bosques y santuarios, especialmente ante la llegada de turistas internacionales que visitarán el país durante el Mundial de Futbol.

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“Tenemos una gran gama de rutas para todos ustedes, pero sobre todo lo más bello en esta época es visitar nuestros santuarios, que son un privilegio de la naturaleza; Tlaxcala es el estado que desde hace 48 meses ha logrado tener el índice delictivo más bajo del país”, explicó en conferencia de prensa la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Para la temporada de avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala existen 23 sitios destacados, que son centros ecoturísticos certificados con senderos guiados, como Canto del Bosque, Rancho Buenavista, Centro Ecoturístico Las Minas y Bosque Mágico, entre otros.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, confirmó que se trata de un acontecimiento singular.

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“La temporada de luciérnagas es algo que debes vivir, es único en México y en Tlaxcala, porque son dos municipios donde podrás llevar a tu familia y los niños de verdad se asombrarán y dirán: ‘¿Qué es este fenómeno de la naturaleza?’. Hay que comprender que dependemos de las lluvias y por eso hoy, muy acertadamente, aumentaron una semana más. Si no me equivoco, inicia el 10 de junio y concluye el 9 de agosto; siempre era una semana menos”, señaló la funcionaria.

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Hembras y machos de esta especie sincronizarán sus luces para encontrarse en la noche e iluminarla, asemejando un fenómeno natural que únicamente ocurre en pocos rincones del planeta, entre ellos Tlaxcala.

También podrán realizarse actividades alternas como recorridos nocturnos, senderismo, camping, glamping, gastronomía tradicional, astroturismo, actividades ecoturísticas y turismo comunitario.