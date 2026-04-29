Senador Enrique Inzunza niega acusaciones de EU; son “falsas y dolosas”

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exmagistrado en Sinaloa, enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Las acusaciones fueron presentadas en una corte federal de Nueva York y forman parte de una investigación que apunta a la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales de Sinaloa.

Ante dichas acusaciones, el senador las rechazó enfática y firmemente por “falsas y dolosas”.

“El día de ayer, desde la tribuna del Senado, en nombre de nuestro grupo parlamentario de Morena, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra”, escribió en sus redes sociales.

Y agregó: “Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”.

El senador también señaló que este ataque tiene intenciones muy claras en contra de “la Cuarta Transformación”.

“A las y los sinaloenses, les digo, con el redaño y orgullo de serlo: demostraremos que somos lo que hemos hecho toda la vida. Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio”, afirmó.

JCS