Detienen a enfermero que atacó a su pareja con una navaja; se escondía en AA

Un enfermero que había lesionado a su pareja con un arma blanca, dejándola en estado de coma temporal, el pasado 10 de marzo, fue detenido en Atlacomulco, Estado de México, por elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía Mexiquense y Fuerza de Tarea Marina.

De acuerdo a la información de las autoridades Pedro Jared “N”, de 23 años de edad, bajo el influjo de estupefacientes, cuando se desempeñaba como enfermero, agredió con una navaja en repitas ocasiones a su pareja Wendy “N”, de 21 años, causándole múltiples laceraciones en cara, cuello, abdomen y un pulmón, en el fraccionamiento La Guadalupana.

El ataque llevó a la mujer a un estado de coma temporal y la dejó en cama con salud crítica, por lo que se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía Mexiquense.

Tras varias semanas de trabajos de inteligencia en coordinación entre Policía Municipal Metropolitana, Policía de Investigación estatal, Policía de Investigación de Género y Fuerza de Tarea Marina, se logró la detención del agresor, en cumplimiento a una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Pedro Jared “N” fue detenido por las fuerzas policiales al interior de las instalaciones de un grupo de Alcohólicos Anónimos en Atlacomulco y se realizó su traslado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ecatepec, para su certificación médica y posteriormente fue llevado al penal de Chiconautla.

En Reynosa mujer es decapitada por su esposo

Por Alfredo Peña

Una mujer de 30 años fue decapitada por su esposo la mañana del viernes en un restaurante-bar de Reynosa, Tamaulipas, donde ambos trabajaban. La agresión ocurrió tras una discusión y provocó la movilización de la Guardia Estatal, cuyos elementos sometieron al agresor luego de que este los atacara con un cuchillo.

La alerta se recibió a las 11:30 horas, tiempo del centro, en el negocio “La Gallina Dorada”, ubicado en las calles Herón Ramírez y Toluca, en la colonia Rodríguez.

Al llegar, elementos de la Guardia Estatal y de la Unidad General de Investigación fueron recibidos con agresiones por parte del individuo, quien presuntamente portaba la misma arma blanca con la que privó de la vida a su pareja. Los agentes se vieron obligados a someterlo mediante el uso de la fuerza.

En el interior del lugar, sobre la barra del bar, los agentes localizaron la cabeza de la víctima, identificada como Lorena “N”, de 30 años.

El resto del cuerpo fue hallado en el área de cocina.

El presunto responsable fue identificado como Cándido “N”, de 38 años.

La información preliminar señala que una discusión entre la pareja originó el ataque.

Tras cometer el crimen, el hombre fue reportado por sus propios compañeros de trabajo, quienes dieron aviso a las autoridades.

Peritos forenses y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios para la carpeta de investigación.

jcp