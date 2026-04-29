Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico en EU, pasó lista en el Senado y desapareció

Este miércoles no fue un día fácil para el senador Enrique Inzunza Cázarez. Llegó temprano a la Cámara de Senadores, pasó lista, salió del salón de Plenos y minutos después se enteró que era uno de los diez acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas, vinculados al Cártel de Sinaloa.

La acusación de las autoridades norteamericanas ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, y la petición en la cual se solicita su detención y extradición hacia Estados Unidos, motivaron que el senador de Morena, nacido en Badiraguato, Sinaloa, saliera del recinto legislativo sin dejar huella.

Sin embargo, los señalamientos en su contra, donde se le acusa de pertenecer a una red de protección a favor de la facción de los Chapitos, hizo que Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado, difundiera un video-mensaje a través de sus redes sociales.

El legislador por Sinaloa vio conexión en las acusaciones en su contra en el hecho de que, un día antes, él desde la tribuna del Senado llamó a defender la soberanía nacional, luego de la participación de dos agentes de la CIA en la destrucción de un narco-laboratorio en Chihuahua.

Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes.

En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia. Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte. Sí, provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores”, lamentó.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, dijo que los señalamientos en contra suya tienen el real objetivo de atacar a la Cuarta Transformación y a los valores y principios que provienen desde tiempo del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada”, agregó.

Expuso que el mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos también va dirigido al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, por defender la soberanía nacional.

Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, concluyó.

jcp