Gobernadores mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico

El señalamiento de gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico no es un fenómeno reciente, sino una constante que ha acompañado la evolución del crimen organizado en el país. Desde los años noventa, investigaciones federales e internacionales han documentado distintos niveles de colusión, que van desde omisiones y tolerancia institucional hasta participación directa en esquemas de protección y lavado de dinero.

En muchos de estos casos, la intervención de agencias estaduunidenses —como la DEA o el Departamento de Justicia— ha sido determinante para judicializar expedientes que en México permanecían estancados o sin sentencia. Esto ha generado tensiones diplomáticas, pero también ha evidenciado la dimensión transnacional del problema.

El patrón que se repite es claro: entidades con rutas estratégicas para el trasiego de drogas, estructuras policiales vulnerables y redes políticas con capacidad de protección institucional. Bajo estas condiciones, algunos gobiernos estatales fueron señalados como facilitadores —activos o pasivos— de actividades criminales.

El tema vuelve a colocarse en la agenda pública tras recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios en funciones, lo que reabre el debate sobre los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas en el ámbito local.

A continuación, se detallan algunos de los casos más representativos documentados en las últimas décadas, con base en investigaciones judiciales, reportes oficiales y antecedentes periodísticos.

Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999)

Mario Villanueva Madrid emergió como una figura clave del PRI en un momento en que Quintana Roo comenzaba a consolidarse como destino turístico internacional. Su administración coincidió con el incremento del tráfico de cocaína por rutas del Caribe, lo que colocó al estado en el radar de agencias antidrogas.

Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo

Desde mediados de su gobierno, surgieron versiones sobre presuntos acuerdos con organizaciones criminales para permitir el desembarco de droga en las costas quintanarroenses. Estas sospechas fueron posteriormente retomadas por investigaciones de la Procuraduría General de la República y autoridades estadunidenses.

De acuerdo con expedientes judiciales en Estados Unidos, Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos.

Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico.

Fue capturado en 2001 en Cancún, iniciando un proceso legal que incluyó su extradición a Estados Unidos en 2010, donde se declaró culpable de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Tras cumplir parte de su condena en el extranjero, fue repatriado a México, donde continúa bajo prisión domiciliaria. Su caso es considerado un precedente clave en la judicialización de la llamada “narcopolítica” en el país.

Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas, 1999-2004)

Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, es deportado a México desde EU

Investigaciones posteriores señalaron que su administración coincidió con el fortalecimiento del Cártel del Golfo y el surgimiento de Los Zetas, lo que incrementó la violencia y el control territorial en la región fronteriza.

Autoridades estadunidenses lo acusaron de recibir sobornos millonarios de organizaciones criminales, así como de participar en esquemas de lavado de dinero mediante la adquisición de bienes en Texas a través de prestanombres.

Tras años prófugo, fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, en una operación coordinada internacionalmente que marcó un punto de inflexión en la persecución de exfuncionarios mexicanos.

En 2021 se declaró culpable en una corte federal de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero, reconociendo haber recibido recursos ilícitos vinculados al narcotráfico.

En marzo de 2023 fue sentenciado a nueve años de prisión. Su caso evidenció la profundidad de la infiltración criminal en estructuras políticas del noreste del país.

Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit, 2011-2017)

Roberto Sandoval llegó al gobierno de Nayarit con una narrativa de cercanía social y respaldo popular. Sin embargo, su administración quedó marcada por el poder acumulado por su fiscal, Edgar Veytia, posteriormente detenido en Estados Unidos.

Las investigaciones contra Veytia revelaron una red de protección criminal que operaba desde instituciones de seguridad, lo que derivó en señalamientos directos contra el exgobernador.

Tras declaración de Veytia, PGR debe investigar a Roberto Sandoval: González Barrios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas.

En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque los procesos judiciales en su contra se han centrado en delitos financieros, los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico han sido parte relevante del contexto de las investigaciones.

Su caso evidenció cómo estructuras completas de gobierno pueden ser utilizadas para fines ilícitos, particularmente en estados con menor capacidad institucional.

Jesús Reyna García (Michoacán, interino 2013)

Jesús Reyna asumió la gubernatura interina de Michoacán en uno de los momentos más críticos en materia de seguridad, marcado por el control territorial de Los Caballeros Templarios.

Su carrera política lo posicionaba como un operador experimentado, pero su imagen se deterioró tras la difusión de un video donde aparece reunido con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

Jesús Reyna

El material audiovisual fue interpretado por autoridades como evidencia de posibles vínculos o, al menos, de una relación indebida con líderes del crimen organizado.

En abril de 2014 fue detenido y acusado de delincuencia organizada, en un contexto de fuerte intervención federal en el estado para contener la violencia.

Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados.

El caso dejó abiertas interrogantes sobre los límites entre contacto político, coerción criminal y responsabilidad penal en contextos de alta presión delictiva.

Jorge Carrillo Olea (Morelos, 1994-1998)

Jorge Carrillo Olea llegó al gobierno de Morelos con un perfil ligado a la inteligencia y la seguridad nacional, lo que generó expectativas de control y estabilidad.

Durante su administración, el estado fue identificado como refugio de figuras del narcotráfico, en un contexto de creciente debilitamiento de las instituciones de seguridad.

Jorge Carrillo Olea fue gobernador de Morelos por 2 años.

El escándalo se profundizó cuando se documentaron vínculos entre mandos policiales y redes criminales, incluyendo secuestro y protección a grupos delictivos.

La presión social y política derivó en su solicitud de licencia en 1998, en medio de protestas que denunciaban la pérdida de control del gobierno estatal.

Posteriormente fue sometido a juicio político e inhabilitado, aunque no enfrentó una condena penal por vínculos directos con el narcotráfico.

Su caso es considerado uno de los primeros indicios de la penetración del crimen organizado en estructuras estatales durante la transición política de los años noventa.