Difunden video del momento en que sujeto mata a cuatro mujeres en Culiacán

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en el que un sujeto ejecuta a balazos a cuatro mujeres; dos de ellas madre e hija, en el centro de Culiacán, Sinaloa.

En las breves imágenes se observa como un sujeto con vestimenta oscura, que en todo momento habla por un teléfono celular, llega hasta donde se encuentran dos mujeres, quienes están sentadas en sillas afuera de un domicilio, y sin mediar palabra les dispara en la cabeza.

El sujeto se retira de la zona y metros más adelante ataca a dos mujeres, madre e hija, identificadas como Karely e Itzel, quienes se encontraban en una camioneta blanca, en inmediaciones del mercado Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.

Tras el ataque, el hombre huye con toda tranquilidad.

“No se vale, eran dos personas inocentes”

En redes sociales, la cuñada de una de las mujeres publicó un video en el que exigió justicia por los asesinatos.

No se vale, la verdad, es algo muy cobarde, muy injusto, el que les hayan arrebatado la vida de esta manera a dos personas inocentes que no tenían nada que ver en esto; que solamente estaban en el lugar equivocado, que lamentablemente les tocó estar ahí, y esta persona pues decidió acabar con su vida, así como así”, relató.

Familiares de Karely e Itzel convocaron a una marcha pacífica el próximo lunes en donde exigirán justicia por el asesinato de las cuatro mujeres y pedirán un alto a la violencia que azota a Sinaloa.

El agresor llegó al lugar y abrió fuego

Por Joseph Na’a

Un ataque directo con arma de fuego en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna terminó con la vida de cuatro mujeres, en un hecho que ya es investigado como feminicidio por las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 20:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados. Según los primeros reportes, un solo agresor llegó al lugar y abrió fuego sin previo aviso contra las víctimas.

Testigos relatan que el sonido de las detonaciones rompió la rutina del cierre cotidiano.

Primero fue el sonido. No anuncio, no señal. Detonaciones cortas, seguidas”, describieron. La reacción fue inmediata: personas corriendo sin rumbo, otras refugiándose en negocios y algunas más permaneciendo inmóviles ante el desconcierto.

Cuando los disparos cesaron, la escena era clara. Dos mujeres quedaron dentro de una camioneta blanca tipo Ford Ranger, mientras que otras dos yacían sobre el pavimento frente a los locales.

Itzel tenía sólo 22 años

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas: Karely “N”, de 41 años; su hija Itzel “N”, de 22; Sara Elizabeth “N”, de 30; y Teresa “N”, de 35 años. Madre e hija se encontraban al interior del vehículo al momento del ataque, mientras que las otras dos mujeres estaban en el exterior.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se abrió una carpeta de investigación bajo el delito de feminicidio, una tipificación que responde a la naturaleza del ataque y al perfil de las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, mientras peritos procesaban la escena marcada por casquillos percutidos y evidencias balísticas.

Hasta el momento no se ha reportado la detención del responsable, pese a la movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

jcp