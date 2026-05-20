Gobierno y productores acuerdan precio justo para el maíz nacional

Para afrontar una crisis de producción de maíz en México, productores de ese grano, de harinas y el gobierno federal acordaron que se dará prioridad a la adquisición del maíz de pequeños y medianos productores nacionales.

El Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco a Precio Justo busca garantizar que los campesinos tendrán asegurada la venta de sus cosechas, que los productores de harina contarán con maíz de calidad y que el precio al público se mantendrá estable.

“Es un acuerdo voluntario. A nadie se obligó aquí a estar en esta mesa, sino que todo mundo dijo: vamos por México. Vamos por la producción de maíz, vamos a garantizar la soberanía alimentaria, vamos a garantizar la autosuficiencia, vamos a garantizar que los productores vivan bien, vamos a garantizar que quienes utilizan el maíz para otros productos puedan tener la garantía de un buen producto”, explicó Sheinbaum ante productores del centro, el Bajío y el noroeste del país.

La titular del Ejecutivo dijo que la prioridad es garantizar que los campesinos puedan vender su cosecha del verano de 2026 y que los empresarios que producen harina para consumo humano o animal se comprometan a adquirir las cosechas y eviten comprar maíz a bajo costo en el mercado internacional.

Los productores de maíz nixtamalizado, de alimento para ganado o animales de compañía podrán negociar posteriormente compensaciones con el gobierno federal en caso de que tengan pérdidas por comprar a un precio más alto a campesinos mexicanos.

“Participan los que venden insumos, los que compran el maíz, los productores de maíz y un esquema diseñado por la Secretaría de Hacienda, que nos permite tener cierta seguridad.

“Hoy estamos garantizando el precio justo gracias a todas y todos ustedes, que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

En el acuerdo están contemplados 61 mil productores, que suman una superficie de producción de 705 mil hectáreas y que pueden generar una producción de siete millones de toneladas de grano en la siguiente cosecha.

Durante la presentación del programa no se estableció cuál será el precio que se pagará por cada tonelada de maíz en la cosecha del próximo verano.