Aguascalientes alcanza repunte histórico en inversión extranjera con 342 millones de dólares

El estado de Aguascalientes consolidó su posición como uno de los destinos más atractivos para el capital global al captar 342 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa un incremento histórico del 211 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que sitúa a la entidad en una posición de liderazgo para hacer negocios en el panorama industrial y comercial de México.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, manifestó que estos indicadores financieros reflejan de manera contundente la confianza que las empresas internacionales mantienen en el territorio. El funcionario estatal atribuyó este dinamismo a factores determinantes para el desarrollo como la estabilidad económica, la ubicación geográfica estratégica, el desarrollo de infraestructura competitiva, el talento humano calificado y la consolidación de un entorno favorable para los negocios.

Los registros oficiales del periodo de referencia detallan que Japón se ubicó como el principal país inversionista en la entidad, seguido en orden de importancia por Alemania y Estados Unidos. Estas potencias económicas continúan fortaleciendo su presencia corporativa en sectores clave para el crecimiento estatal, promoviendo con ello el robustecimiento de los canales de proveeduría locales.

En el marco de este crecimiento, el secretario destacó que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, impulsa una estrategia permanente de promoción económica orientada a atraer nuevas inversiones, fortalecer los proyectos ya existentes en la región y generar más oportunidades de empleo formal para la población local.

Garza de Vega precisó que, a través de una estrecha colaboración con el sector empresarial, organismos internacionales y cámaras industriales, el Gobierno del Estado mantiene una agenda activa de vinculación nacional y extranjera. Añadió que la atracción de empresas y la expansión de complejos fabriles contribuyen al desarrollo de la entidad, impulsan la innovación y favorecen la creación de empleos mejor remunerados para las familias de Aguascalientes.