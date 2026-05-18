Desplome de elevador deja siete personas lesionadas en Nuevo León

Un elevador de carga que se desplomó desde un séptimo piso de un edificio en construcción dejó un saldo de siete personas lesionadas en Nuevo León.

Los hechos se registraron este lunes sobre la avenida Industrial y de la Industria en Punto Central en San Pedro Garza García.

Protección Civil del estado informó que brindó atención a los lesionados que fueron trasladados por personal de la Cruz Roja al Hospital de Zona.

“Se encontraban subiendo al séptimo piso sin activar frenos cayendo con las personas al interior”, indicó Protección Civil estatal.

Los heridos fueron identificados como Pedro Aparicio Alfaro, de 56 años, quien sufrió una fractura en la extremidad izquierda; Araceli Yaneth Genera, de 23 años, no se especificaron lesiones; Julio César Zacarías Aldape, de 43 años, que tenía una probable fractura interna; Miguel Gallardo Ucheta, de 19 años, tampoco se establecieron sus heridas.

Así como Víctor Manuel Flores Alvarado, de 27 años, presenta una lesión en la extremidad inferior derecha; Ian Said Quintero Gutiérrez, de 19 años, también con una lesión en la extremidad inferior derecha y María Guadalupe Palacios Nieto, de 55 años, con fractura expuesta de la extremidad inferior izquierda.

JCS