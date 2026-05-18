Fiscalía de Puebla apunta a “tema familiar” tras masacre de diez personas

Un tema familiar es una de las principales líneas de investigación en el asesinato de diez personas, seis de ellos integrantes de una familia y cuatro hombres trabajadores de un rancho, en Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, indicó la fiscal de Puebla.

Fue en las primeras horas del domingo cuando las víctimas fueron encontradas maniatadas y con disparos en la cabeza. Entre las víctimas hay un menor de 11 años, un adolescente de 14 y una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida.

"Vemos como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias. Tiene unas horas que sucedió el hecho, no puedo darles más información al respecto, mas que ya tenemos una línea de investigación", señaló Idamis Pastor Betancourt, fiscal de Puebla,

Fuerzas federales y estatales mantienen resguardado el rancho y desde ayer desplegaron un operativo.

La Fiscalía de Puebla continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil de la masacre y dar con los responsables.

Autoridades mantienen resguardado el rancho para recabar los indicios periciales correspondientes. Especial

Los primeros reportes indican que sujetos armados irrumpieron en un rancho ubicado en la calle 2 de abril, en donde atacaron a balazos a diez integrantes de una familia.

Las víctimas fueron maniatados y recibieron impactos de arma de fuego en la cabeza. Se trata de seis hombres, entre ellos un adolescente de 14 años y otro de 11 años, así como cuatro mujeres, entre ellas la bebé. Una de las mujeres fue encontrada con vida, pero murió cuando era trasladada al hospital.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Defensa, la Policía Estatal y la Municipal; el área fue acordonada mientras personal de la Fiscalía del Estado recaba indicios y abrió una carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de diez personas. Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron protocolos para investigar los hechos violentos.