Monoboya de 2 toneladas encalló en playa de Veracruz; ¿cómo llegó ahí?

Un sorpresivo objeto de casi dos toneladas de peso encalló en una playa del estado de Veracruz, dejando boquiabiertos a habitantes y visitantes. Dicha pieza lejos de generar alarma ahora fue adoptada como nuevo atractivo turístico de la zona.

De acuerdo a las autoridades, se trata de una enorme monoboya la que se quedó varada en la arena de la playa en Coatzacoalcos, misma que no representara un riesgo para bañistas o curiosos que se acercaran a tomarse fotos o inspeccionarla.

¿Cómo llego ahí?

Especialistas señalan que los fuertes vientos registrados en la zona costera del estado en los últimos días fueron lo que arrastraron hasta la zona de playa la enorme estructura que ha llamando la atención por su tamaño.

Tras el hallazgo, autoridades locales revisaron la zona para asegurar que la monoboya no representara un riesgo. Al momento la misma se mantiene bajo vigilancia mientras se determina su origen y procedencia.

El hecho ha generado expectación y curiosidad, transformando lo que pudo ser un incidente en un fenómeno que atrae a la comunidad y turistas a Coatzacoalcos.

¿Qué es una monoboya?

Una monoboya (también conocida como SPM o Single Point Mooring) es una estructura flotante anclada en alta mar que actúa como puerto en el agua para cargar y descargar hidrocarburos (petróleo, gas) desde buques tanque sin necesidad de que estos atraquen en un muelle tradicional, pues gracias a su confeccionamiento permite rotar 360° para adaptarse al oleaje.

Esta estructura se conecta mediante mangueras submarinas a una terminal en tierra y con mangueras flotantes al barco, facilitando el trasiego seguro de crudo. La pieza es ideal para aguas profundas donde grandes buques no pueden entrar, reduciendo riesgos y costos de infraestructura portuaria.

El artefacto se compone por un cuerpo flotante, un sistema de amarre y una parte giratoria montada sobre rodamientos y su uso es fundamental para la logística petrolera, operando tanto para carga como descarga y pueden permanecer en el agua durante años, facilitando operaciones complejas de manera eficiente.

