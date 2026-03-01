“El Mencho” recibió disparos en pecho, abdomen y piernas, según su acta de defunción

La expedición del acta de defunción número 3830 por parte del Registro Civil de la Ciudad de México confirma la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, identificado por autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El documento certifica que el fallecimiento fue consecuencia de múltiples heridas producidas por arma de fuego, derivadas de un operativo federal en el estado de Jalisco.

El acta describe como causa de muerte un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Esta descripción corresponde a impactos de bala en tórax, abdomen y extremidades inferiores, lesiones que resultaron letales.

El deceso quedó vinculado a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, integrada por la Fiscalía General de la República como parte del operativo.

El documento oficial establece que la muerte ocurrió el 22 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales desplegaron el dispositivo de seguridad.

La certificación registral otorga carácter jurídico definitivo al fallecimiento, cerrando cualquier especulación sobre la identidad del abatido.

Identidad y datos registrados

El acta asienta que Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en la comunidad de Naranjo de Chila.

También consigna que su Clave Única de Registro de Población fue dada de baja por el Registro Nacional de Población tras la validación oficial del deceso.

Al momento de su muerte, el documento indica que vivía en unión libre.

Entrega del cuerpo y procedimiento pericial

El 28 de febrero, la Fiscalía General de la República confirmó la entrega del cuerpo a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos legales, incluidos dictámenes periciales y pruebas genéticas de identificación.

El destino final será la inhumación, sin que se haya revelado públicamente el lugar del sepelio.

El movimiento se registró alrededor de las 11:30 horas, cuando dos carrozas fúnebres de la empresa García López salieron del Centro Federal Pericial de la FGR. En una de las unidades fue trasladado el cuerpo, sin despliegue visible de seguridad federal durante el trayecto.

La unidad funeraria se dirigió hacia instalaciones ubicadas en la colonia Juárez, donde se efectuarán labores de preservación y embalsamamiento. El procedimiento tiene como finalidad acondicionar el cuerpo para su traslado en un vuelo comercial, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente el destino.

La entrega fue autorizada después de que el representante legal de la familia acreditó la personalidad jurídica correspondiente y cumplió con los requisitos establecidos por la autoridad federal.

A través de comunicado, la institución precisó que la restitución del cuerpo se efectuó únicamente tras agotarse los protocolos periciales.

