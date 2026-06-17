Monitorean gusano barrenador y captan antílopes africanos y especies exóticas en sierra de NL

Las cámaras trampa instaladas por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León como parte del protocolo estatal de vigilancia contra el gusano barrenador registraron la presencia de venado cola blanca, borrego berberisco, antílope eland y elk o wapití en el municipio de Doctor González, al noreste de Monterrey.

Los registros fueron obtenidos en la UMA El Recuerdo, una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre ubicada en una región vinculada ecológicamente con la Sierra Papagayos, un corredor natural conocido por sus ecosistemas semidesérticos, senderos de montaña y riqueza biológica.

El hallazgo ofrece una radiografía poco común sobre la diversidad faunística que habita en esta zona de Nuevo León y, al mismo tiempo, fortalece las acciones de vigilancia sanitaria implementadas por el gobierno estatal ante la amenaza del gusano barrenador, una plaga que puede afectar a numerosas especies animales.

¿Qué especies fueron captadas por las cámaras trampa?

Durante el monitoreo se registró la presencia de venado cola blanca, una de las especies emblemáticas del noreste mexicano y un indicador relevante de la salud de los ecosistemas naturales.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del monitoreo fue la detección de varias especies exóticas que actualmente forman parte de algunas unidades cinegéticas y de conservación privadas de la región.

Entre ellas destacan el borrego berberisco, el antílope eland y el elk o wapití, animales cuya observación en libertad resulta poco frecuente para la mayoría de la población.

Las imágenes obtenidas por las cámaras trampa permitieron documentar su presencia sin alterar su comportamiento natural, una ventaja fundamental de esta tecnología para el monitoreo de fauna silvestre.

Cámaras trampa instaladas por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León como parte del protocolo estatal de vigilancia contra el gusano barrenador Facebook/Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

Borrego berberisco, un habitante africano adaptado

El borrego berberisco, también conocido como aoudad, es originario de las regiones montañosas y áridas del norte de África.

A lo largo de las últimas décadas ha demostrado una notable capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y geográficas del noreste de México.

Su característica más distintiva es la larga melena que desciende desde el pecho hasta las patas delanteras, además de sus robustos cuernos curvados hacia atrás.

Su pelaje color arena o pardo rojizo le permite camuflarse eficazmente entre zonas rocosas y semidesérticas, reduciendo su exposición ante posibles depredadores.

El antílope eland, el más grande del mundo

Entre los ejemplares captados también se encuentra el eland, considerado el antílope más grande del planeta.

Originario de las sabanas y llanuras del este y sur de África, este animal puede alcanzar dimensiones superiores a las de muchos bovinos domésticos.

Uno de sus rasgos más llamativos son sus cuernos en espiral, formados por un núcleo óseo cubierto de queratina. A diferencia de las cornamentas de los ciervos, estos cuernos permanecen durante toda la vida del animal y continúan creciendo con el paso del tiempo.

Su presencia en Nuevo León refleja la diversidad de especies manejadas dentro de algunas unidades de conservación y aprovechamiento sustentable.

El wapití o elk, uno de los ciervos más grandes del planeta

Las cámaras también registraron ejemplares de elk, conocido en español como wapití, una especie nativa de Norteamérica y del este de Asia.

Se trata de uno de los mayores representantes de la familia de los ciervos, superado únicamente por el alce.

Su estructura corporal es esbelta pero poderosa, con patas largas y un cuello cubierto por abundante pelaje oscuro.

A diferencia de los antílopes, los wapití desarrollan cornamentas de hueso que se desprenden cada año para volver a crecer, generalmente con mayor tamaño y complejidad en cada temporada.

Vigilancia sanitaria y conservación de la fauna

La instalación de cámaras trampa forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades estatales para reforzar la vigilancia frente al gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo para la fauna silvestre, el ganado y otras especies animales.

Además de contribuir a la detección temprana de posibles afectaciones sanitarias, estos dispositivos generan información valiosa sobre distribución, abundancia y comportamiento de la fauna que habita en regiones poco exploradas.

Los registros obtenidos en Doctor González permiten conocer mejor la biodiversidad presente en los ecosistemas conectados con la Sierra Papagayos y fortalecen las estrategias de conservación, manejo y monitoreo de especies en Nuevo León.