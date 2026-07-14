Desalojan a manifestantes que pedían arreglar tramo carretero

Habitantes de las comunidades de La Estanzuela, El Chico, Paso Ladrillo y Alborada, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, fueron desalojados por policías antimotines la tarde del martes, luego de mantener bloqueada durante varias horas la carretera estatal Las Trancas–Coatepec para exigir la rehabilitación integral del tramo y el retiro del concreto hidráulico que ha provocado múltiples accidentes.

Aseguraron que desde hace meses han realizado gestiones, hecho peticiones verbales y por escrito y no han sido atendidos. Desesperados, hicieron la manifestación que terminó con el desalojo.

Desde muy temprano, los pobladores instalaron una carpa y atravesaron vehículos para impedir el paso en ambos sentidos. Denunciaron que el pavimento actual se vuelve extremadamente resbaladizo con lluvia, lo que ha derivado en choques y motociclistas lesionados.

Foto: Especial

Cerca de las 15:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio con equipo antimotines. Tras varios llamados para liberar la vía, los policías avanzaron en formación y retiraron la carpa, además de empujar a los manifestantes que permanecían sentados sobre el pavimento.

El operativo generó momentos de tensión: algunos habitantes intentaron resistir el avance, mientras otros se replegaron hacia la orilla de la carretera.

Tras el avance de los antimotines, la circulación se restableció de manera parcial. Un grupo de pobladores permaneció en la zona para continuar con la protesta, mientras que otros anunciaron que volverán a bloquear si no reciben una respuesta formal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Los habitantes advirtieron que no aceptarán “parches” ni reparaciones superficiales y exigieron una reconstrucción completa del tramo. Funcionarios estatales no han informado aún si habrá una mesa de diálogo, aunque fuerza pública sí hubo y fue la única respuesta.