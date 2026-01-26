Moisés Soto Bermúdez, integrante de Los Marros, vinculado a masacre de Salamanca

Las primeras líneas de investigación sobre la masacre ocurrida el domingo 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores en el municipio de Salamanca, Guanajuato, establecen la presunta participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia, a cargo de Omar García Harfuch, indicó que, de las 11 víctimas de los hechos, al menos cinco de ellas fueron identificadas y pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se detalló que las primeras indagatorias establecen que el ataque en el campo de futbol fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima.

Antes de la agresión se habían asegurado dos cartulinas atribuidas al Cártel Santa Rosa de Lima, en las que se refiere una disputa entre este grupo y su antagónico, CJNG.

La célula que opera Soto Bermúdez, de Los Marros, opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “El Camorro” o “Gallo”, quien es señalado como jefe de la célula.

En sus investigaciones, el Gabinete de Seguridad cuenta con elementos que adjudican a Lara Belman en acciones de distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato.

Actualmente, “El Negro” es considerado como uno de los objetivos delictivos más buscados por las autoridades, por ser un generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Lara Belman cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, para ejecución de sentencia; además de que se le relaciona con secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga, desaparición forzada de personas.

JCS