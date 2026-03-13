Piden eliminación de impuestos a prestaciones salariales

El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) pidió al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, apoyo con una iniciativa de reforma que erradique los impuestos a las prestaciones contractuales.

Lo anterior como parte de “un plan para ayudar a la economía de los compañeros y las compañeras”, dijo este viernes Isaías González Cuevas, secretario general del sindicato, durante el LXX Consejo Nacional Ordinario de la CROC en Ciudad de México.

Además del secretario de Trabajo y Prevención Social, también estuvieron presentes en el evento el líder del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Suárez, y los delegados de las 32 federaciones estatales de la CROC, quienes refrendaron su apoyo a González para seguir frente al sindicato.

Si se da algún día que las prestaciones contractuales no paguen impuestos, el trabajador recibe el dinero, la trabajadora, ¿y que hace con ese dinero? Lo gasta, lo gasta aquí y crece el mercado interno, y cuando crece el mercado interno, pues hay que pagar IVA, y otra vez vuelve el dinero al erario. Entonces, es un círculo virtuoso”, aseguró González durante su intervención previo a la inauguración del consejo.

Por su parte, Bolaños dijo que se revisaría el tema, pero aclaró que la prioridad del Gobierno Federal está en implementar la recién aprobada Reforma de las 40 horas y los aumentos salariales, los cuales se busca mantener por encima de la inflación en este sexenio.

Vamos a ir revisando esto a la medida de lo que sea factible y yo les digo que me llevo el encargo de qué siempre tengamos esa discusión (y) sepamos qué tanto podemos avanzar al respecto. Ples digo que, con todo respeto, yo escucho ese comentario”, aclaró.

Van por defensa de 16 millones sin contrato e inspecciones

González Cuevas también aseguró que actualmente existen aproximadamente 16 millones de trabajadores sin contrato o protección, y que está en su meta velar por sus derechos, aunque no aclaró si esto significa sindicalizarse con la CROC.

Este Consejo va a ser un éxito por las compañeras y compañeros trabajadores de este país, no solamente para la CROC, sino también para las 16 millones de gentes que no tienen contrato colectivo de trabajo o que tienen un contrato de protección”, remarcó.

Y aseguró que aún faltan más inspecciones laborales en el país para erradicar las prácticas del pasado.

Todavía hay muchos contratos blancos de protección y ahí hay discriminación, hay humillación, hay acoso, no pagan salarios adecuados, tratan mal a la gente y la inspección ayuda mucho”, apuntó.

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