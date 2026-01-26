Iglesia expresa indignación por muertes en Salamanca y atentado en Puebla

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió a las autoridades cumplir con su responsabilidad de proteger la vida y dar seguridad a los mexicanos.

A propósito de la masacre perpetrada en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato que arrojó once personas muertas, los obispos católicos demandaron acabar con la impunidad y castigar a los responsables del múltiple homicidio registrado este 25 de enero del 2025 en la comunidad de Loma de Flores.

En una postura oficial, el Episcopado Mexicano manifestó su indignación y asombro por la forma en la que fueron asesinadas las once víctimas.

Expresamos nuestro profundo dolor e indignación ante la violencia que continúa golpeando a nuestro país. Condenamos enérgicamente el ataque armado ocurrido en un campo de futbol de la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde un comando abrió fuego contra jugadores y familias, dejando al menos once personas fallecidas y un número considerable de heridos. Este acto lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, pedimos que no quede impune” expresaron los líderes religiosos.

El mensaje para las familias de las víctimas mortales y heridas fue de solidaridad por parte de la iglesia católica mexicana. Para las autoridades la exigencia consistió en ponerse a trabajar en serio para evitar más muertes violentas en el país.

Elevamos nuestra oración a Dios por el descanso eterno de quienes han perdido la vida, por el consuelo de sus seres queridos y por el fin de la violencia que se vive en México. Hacemos un llamado a las autoridades para que asuman con responsabilidad su deber de proteger la vida, la seguridad y los espacios sagrados, y exhortamos a toda la sociedad a trabajar unida por la paz”.

En el llamado de los obispos se expresó la indignación por el incendio cometido contra la Catedral de Puebla, en el que fue dañada una de sus puertas principales.

Este hecho agrede el patrimonio material, espiritual y cultural de la humanidad. Nos unimos a la comunidad de Puebla para pedir el esclarecimiento de los hechos” remarcaron desde la Conferencia del Episcopado Mexicano.

fdm