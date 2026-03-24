Modernizan aeropuerto internacional de Puebla

Como resultado de la coordinación entre el gobierno federal y estatal, la remodelación del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en Puebla reforzará la conectividad, atraerá más turismo y detonará el desarrollo económico, aseguró el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier.

Entre los objetivos, destacan el incremento de frecuencias aéreas que se sumarán a las 12 nuevas rutas nacionales e internacionales ya impulsadas.

Representantes de los gobiernos federal y estatal sostienen reunión estratégica en Puebla para revisar avances y acciones de modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Excélsior

Durante una reunión estratégica para concretar las acciones de mejora, que encabezó Armenta Mier, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este proyecto forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer la proyección del estado y posicionarlo como un destino competitivo.

En su oportunidad, el mandatario estatal añadió que la colaboración estatal- federal representa una inversión relevante para Puebla.

Reiteró que su administración destinará recursos para modernizar el aeropuerto y garantizar instalaciones dignas, eficientes y acordes a las necesidades de los usuarios.

Durante su participación en el encuentro, el director de Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, afirmó que las mejoras elevarán la calidad del servicio, lo que beneficiará directamente a pasajeros y fortalecerá la infraestructura aeroportuaria del país, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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