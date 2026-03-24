Habitantes piden sustitución de alcalde de San Marcos, Oaxaca, por presunto abuso sexual

Por su presunta participación en el delito de abuso sexual y vinculación a proceso en contra del alcalde de San Marcos Arteaga, Leonardo Villanueva Sánchez, un grupo de habitantes ocupó el palacio municipal para exigir la separación inmediata del alcalde mixteco.

La manifestación mereció el respaldo de la Colectiva Marea Verde en la región Mixteca de Oaxaca al adherirse a la demanda de “suspensión de mandato al funcionario abusador”, en contra de una trabajadora del Ayuntamiento en 2025.

Fue en julio del año pasado cuando familiares y amistades de las agraviadas se manifestaron en la comunidad, cerraron el palacio municipal y bloquearon la carretera Huajuapan–Juxtlahuaca como medida de presión para que el gobierno estatal actuara contra Villanueva Sánchez.

Tras la presentación de la denuncia ante la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca, los inconformes solicitaron que el munícipe pidiera licencia por 60 días y se pusiera a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, al concluir el plazo, el alcalde reapareció, lo que generó inconformidad entre habitantes y colectivos feministas, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para determinar su situación jurídica.

Después de varios meses de ausencia, el pasado 17 de marzo, el edil participó en la firma de un convenio de colaboración con municipios mixtecos junto con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y, en consecuencia, resurgió el descontento social.

Según el grupo inconforme con la administración municipal el alcalde recibe los recursos públicos, a pesar de estar ausente del cargo por su estatus legal.

El alcalde Leonardo Villanueva Sánchez Foto: Especial

JCS