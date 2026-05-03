Millonarios buscan controlar la prensa por 2 mil dólares

La industria periodística enfrenta una paradoja hoy en día: mientras las audiencias regresan a los medios de comunicación escritos y audiovisuales, mal llamados tradicionales, en busca de credibilidad ante la saturación de contenido sintético, emergen herramientas tecnológicas diseñadas para someter a la prensa a un escrutinio automatizado usando inteligencia artificial (IA) generativa.

El inversor multimillonario Peter Thiel, conocido por haber financiado la demanda que llevó a la quiebra al sitio Gawker, respalda ahora una nueva plataforma denominada Objection.ai, la cual promete “democratizar” la capacidad de litigar contra los medios de comunicación.

Peter Thiel. Oslo Freedom Forum

La iniciativa, liderada por Aron D'Souza –el estratega que coordinó la batalla legal de Thiel contra Gawker–, busca permitir que cualquier persona, con una inversión mínima de dos mil dólares, pueda impugnar reportajes periodísticos mediante un “tribunal de IA”. Según el documento del proyecto, el objetivo es “hacer que la rendición de cuentas de los medios esté disponible para todos, incluso si no eres un multimillonario”.

Este modelo surge en un momento donde los algoritmos de búsqueda han comenzado a premiar el contenido original de empresas con reputación, obligando a quienes se sienten afectados por la fiscalización periodística a buscar métodos más sofisticados de respuesta.

Con imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA), Objection.ai promueve sus servicios. Objection.ai

D'Souza sostiene que la justicia tradicional es lenta y costosa, recordando que “tomó 10 años y 10 millones de dólares obtener justicia para el luchador Hulk Hogan” en el caso contra Gawker.

Con Objection.ai, el proceso se automatiza: un sistema de inteligencia artificial revisa las pruebas y emite un veredicto sobre la veracidad de una nota. Aunque estos fallos no tienen fuerza legal, la empresa asegura que tendrán “la misma autoridad o fuerza que un artículo de periódico”, buscando invalidar investigaciones periodísticas antes de que lleguen a los tribunales convencionales.

¿Cómo funciona Objection.ai?

El sistema funciona mediante una “estructura de proceso adversarial”, donde tanto el denunciante como el autor del artículo presentan sus pruebas. Estas son evaluadas por un panel de modelos de lenguaje, supervisados por una “IA judicial” especializada.

La verdad no es una vibra; la verdad es un proceso”, afirma D'Souza, quien argumenta que “este sistema es necesario ante la caída de la confianza en el periodismo convencional y la falta de un sentido compartido de la verdad en la sociedad actual”.

Sin embargo, expertos en libertad de expresión y directores de medios ven en estas startups una herramienta para el amedrentamiento de periodistas.

Objection.ai presenta de forma dinámica la forma en la que trabaja con los trabajos periodísticos. Objection.ai

Franz Wild, editor en jefe del Bureau of Investigative Journalism, advierte que el proceso de estas plataformas podría no juzgar con precisión si los periodistas no comparten información confidencial que podría “poner en peligro la seguridad de nuestras fuentes”.

La crítica principal radica en que estas herramientas podrían ser utilizadas por figuras poderosas para asfixiar historias de interés público mediante la saturación de “objeciones” automatizadas.

Impugnaciones contra Objection.ai

A pesar de promocionarse como una herramienta para el ciudadano común, los primeros usuarios de la plataforma pertenecen a élites económicas. Michael Sackler, miembro de la familia vinculada al escándalo de la oxicodona, es uno de los primeros en utilizar el sistema para impugnar un artículo de The Hollywood Reporter.

Esto refuerza la visión de que estas startups funcionan como nodos de inteligencia para que los grandes capitales monitoreen y presionen a las redacciones que realizan trabajo de investigación profunda.

Entre las imágenes promocionales del sitio se encuentran ilustraciones que mezclan el pasado con la actualidad. Objection.ai

La plataforma también planea lanzar un “Índice de Honor” que calificará a los periodistas según la precisión de sus afirmaciones evaluadas por la IA, un sistema que D'Souza compara con la Guía Michelin o las tablas de clasificación universitaria.

Para los defensores de la prensa, esto representa una contraofensiva de los grupos de poder:

El desafío para cualquier modelo nuevo es demostrar por qué las partes lo elegirían por encima de los mecanismos establecidos que ya cuentan con legitimidad reconocida”, señala el abogado de medios Gideon Benaim.

En última instancia, el crecimiento de la información en medios "tradicionales" se ve amenazado por este tipo de esquemas distópicos que utilizan la IA no para informar, sino para controlar.

Reproducir Un nuevo enfoque científico propone usar IA para crear gemelos digitales del cerebro, capaces de anticipar riesgos cognitivos y personalizar el cuidado de la salud mental.

Mientras los algoritmos premian el trabajo bien hecho de las empresas de comunicación con reputación, herramientas como Objection.ai buscan elevar el costo de informar, transformando la infraestructura técnica de la redacción en un campo de batalla donde el periodismo de investigación debe lidiar con un adversario invisible que busca predecir y neutralizar sus movimientos.

Así opera Objection.ai

Cualquier persona puede presentar una objeción, lo que activará una investigación por parte de un equipo contratado, según la empresa, de la CIA , el FBI y las agencias de inteligencia británicas.

, el y las agencias de inteligencia británicas. Los medios y periodistas afectados tendrán la oportunidad de responder, y los resultados se introducirán en un modelo de IA , que emitirá un veredicto.

, que emitirá un veredicto. Tanto el denunciante como el denunciado deben aceptar un arbitraje vinculante, con un abanico de posibles consecuencias aún por determinar.

La empresa ha indicado que el proceso costará alrededor de 2,000 dólares, mucho menos que los honorarios de un experto en comunicación de crisis.

Las primeras demandas

Una serie inicial de casos incluye objeciones contra The New York Times, por informar sobre cómo David Sacks, compañero de Peter Thiel, exdirector de operaciones de PayPal y ex “zar de la IA y las criptomonedas” de Donald Trump, utiliza su cargo en la Casa Blanca para beneficiar a sus contactos en Silicon Valley.

La plataforma promete mediar entre el medio y el denunciante. Objection.ai

Se suma el caso del The Wall Street Journal por sus revelaciones sobre el doodle que Donald Trump aportó al libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein (un caso recientemente desestimado por un juez federal).

La periodista británica Hannah Broughton también ha sido objetada por un artículo recopilatorio en el tabloide británico Mirror sobre las acusaciones de que se les ordenó a los trabajadores de Amazon que continuaran trabajando mientras un compañero yacía muerto en el suelo del almacén.

Un puñado de provocadores de las redes sociales (Candace Owens) y políticos (Bernie Sanders) completan la lista, pero el efecto general es indiscutible: la animosidad de Peter Thiel siempre fue contra el periodismo.

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