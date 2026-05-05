El PRI reactiva a exgobernadores ante pugnas internas por candidaturas

En medio de inconformidades locales por la decisión de nombrar Defensores en diversas entidades del país, para que después se conviertan en los candidatos oficiales a las gubernaturas, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI decidió reactivar a diversos exgobernadores para que ayuden con la tarea de recuperación del terreno electoral para el partido.

De acuerdo con estudios internos, el PRI pasó de 7 a 10% de preferencias electorales promedio rumbo a las elecciones del próximo año y existe confianza en su dirigencia de que mejore aún, ante las inconsistencias políticas del PAN y el prooficialismo de Movimiento Ciudadano.

Convocatoria de exmandatarios: entre ausencias y expulsiones

“¡El PRI es su casa! Aquí tendrán las puertas abiertas para construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo. Aquí hay equipo, hay capacidad y hay decisión para darle al país el liderazgo que merece”, difundió Alejandro Moreno Cárdenas el pasado 27 de abril, cuando acudieron a su convocatoria sólo 15 de los al menos 110 exgobernadores en toda la República, emanados del PRI, que están vivos y no han renunciado al partido, porque hay otros como Alejandro Murat, Omar Fayad y Quirino Ordaz, que renunciaron o fueron expulsados del partido.

Estuvieron Roberto Madrazo, Jorge de la Vega Domínguez, César Camacho Quiroz, Andrés Granier, Fernando Moreno, Arnoldo Ochoa, Abelardo Carrillo Zavala, Manuel Cavazos, Salvador Jara, Rubén Figueroa, Joaquín Hendricks, así como exgobernadores que forman parte del CEN o que son actuales legisladores, como Rolando Zapata, Miguel Riquelme, Miguel Alonso y Rubén Moreira.

Interrogado sobre el objetivo de esta reunión, el senador Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, explicó que se trató de una plática para invitarlos a reactivar los liderazgos locales que tienen para promover el apoyo electoral por el PRI y recordó que este año hay elecciones en Coahuila, donde confía en que el tricolor mantendrá el poder del estado, que es el único que no ha tenido jamás alternancia en el poder.

Inconformidades locales y la figura de los Defensores

Pero el priismo, que enfrenta una fuga constante de sus militantes desde el 2018, la mayoría hacia Morena y Movimiento Ciudadano, enfrenta inconformidades con liderazgos locales, que se sienten desplazados por la decisión asumida el 18 de marzo por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, de nombrar los llamados Defensores de México, sin construir consensos estatales, como ocurre en entidades como Sinaloa, Sonora, Aguascalientes y Campeche.

Ese día, Moreno Cárdenas nombró a seis mil 432 defensores de México que trabajarán en las mil 802 alcaldías que serán renovadas el próximo año; además, mil 547 defensores que trabajarán en los 300 distritos federales, rumbo a las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados y 50 defensores en las 17 entidades federativas cuyas gubernaturas serán renovadas.

El partido, según estimaciones de su dirigencia, basado en sus encuestas, tiene posibilidades de recuperar terreno en 2027, a pesar de que analistas políticos auguran su muerte política ante la imposibilidad de ganar elecciones.