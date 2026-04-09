Melania Trump niega vínculos con Jeffrey Epstein: "Nunca estuve en su avión"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rechazó públicamente cualquier vínculo con el financiero Jeffrey Epstein y pidió al Congreso abrir una audiencia para que las víctimas del caso puedan relatar sus testimonios.

En una inusual comparecencia desde la Casa Blanca, la esposa del presidente Donald Trump afirmó que su declaración responde a versiones falsas que han circulado durante años en redes sociales y medios.

Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, dijo Melania Trump. “No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump”.

La primera dama insistió en que nunca mantuvo relación con Epstein ni con su colaboradora, Ghislaine Maxwell, y calificó como malintencionados los señalamientos en su contra.

Según explicó, conoció a su esposo en 1998 durante un evento social en Nueva York, sin intervención del financista.

Melania Trump rechaza toda relación con Epstein

Durante su intervención, Melania Trump subrayó que su nombre no figura en documentos judiciales, testimonios de víctimas ni investigaciones oficiales vinculadas al caso Epstein.

Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada”, y agregó: “Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas”.

La primera dama detalló que su único contacto con Maxwell fue una “correspondencia casual” por correo electrónico y que coincidió con Epstein en eventos sociales a inicios de los años 2000, sin conocer entonces sus actividades delictivas.

Asimismo, señaló que sus abogados han logrado que diversas publicaciones rectifiquen información considerada falsa o imprecisa sobre su persona.

En su mensaje, también hizo un llamado a la opinión pública a cuestionar la veracidad de los contenidos difundidos en redes.

“Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas”.

Caso Epstein revive presión política

El pronunciamiento ocurre en medio de renovado escrutinio sobre el caso Epstein, quien fue arrestado en 2019 por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores y posteriormente murió en una cárcel de Nueva York, en un hecho que las autoridades calificaron como suicidio.

El caso ha mantenido implicaciones políticas debido a los vínculos pasados del propio Donald Trump con Epstein en las décadas de 1990 y principios de los 2000, aunque el presidente ha sostenido que se distanció de él antes de que se hicieran públicos sus delitos.

Recientemente, documentos judiciales y testimonios han vuelto a generar debate público, incluyendo versiones que sugieren que Epstein pudo haber influido en el entorno social donde Melania y Trump se conocieron, afirmaciones que la primera dama negó de forma categórica.

En este contexto, Melania Trump pidió que el enfoque se centre en las víctimas y no en especulaciones.

“Den a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso”.

La solicitud busca que el Congreso estadounidense organice una audiencia pública dedicada exclusivamente a las sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar visibilidad a sus testimonios.

El pronunciamiento de la primera dama, poco habitual en el ámbito político, refleja la sensibilidad que aún rodea el caso y el impacto persistente de las acusaciones en la esfera pública.

A medida que resurgen documentos y declaraciones, el caso Epstein continúa siendo un punto de tensión en el debate político y mediático en Estados Unidos, donde las demandas de transparencia y justicia siguen vigentes.