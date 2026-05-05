Accidentes dejan 647 lesionados cada día; crece inseguridad vial en el país

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Uno de los problemas crecientes que se enfrentan en México es el relativo al crecimiento del número de personas que sufren lesiones en accidentes de tránsito.

Esto se debe a varios factores, entre los más relevantes están el acelerado incremento en el parque vehicular en las zonas urbanas y particularmente de motocicletas; el mal estado de calles y avenidas; la insuficiencia de señalización o señalización inadecuada; la falta de iluminación; así como la imprudencia de las personas conductoras.

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han registrado 67,938 personas lesionadas, un estimado de 647 cada día.

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Atropellamientos al por mayor

Particularmente es preocupante el incremento en el número de personas que son lesionadas mientras caminan por la vía pública.

De acuerdo con el Boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 15 de 2026, se había registrado un total de 6,606 personas con alguna lesión provocada por atropellamiento de vehículos de motor.

Esa cifra es 5% superior a los 6,299 casos reportados en el mismo periodo del 2025. Es importante decir que en todo 2025 se registraron 25,374 personas atropelladas, lo que representó un promedio diario de aproximadamente 70 personas. En el año 2024, de acuerdo con los Anuarios de Morbilidad, igualmente elaborados por la Secretaría de Salud, en el año 2024 el total de peatones lesionados en accidentes de tránsito fue de 23,627. Es interesante observar que de la cifra registrada para lo que va del año 2026, en 3,783 casos (57.3% del total) las víctimas de la lesión fueron hombres y 2,826 son mujeres.

Las entidades que, según datos oficiales, concentran el mayor número de casos de peatones lesionados en lo que va del 2026 son: Ciudad de México, con 1,709 personas atropelladas por vehículos de motor; Puebla, con 486; Guanajuato, con 476; Tamaulipas registra 424; Jalisco, 40; Estado de México, 346; Chihuahua, 319; Veracruz, 238; Tabasco, 237; Hidalgo, 203; Baja California, 185; Michoacán, 12; Sonora, 153; Quintana Roo, 136 y Chiapas, 125 personas.

De acuerdo con información pública disponible, basada en reportes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo de atención de personas atropelladas puede ir, desde los 25 mil pesos, en casos de lesiones considerables, pero no graves, hasta un promedio de alrededor de 350 mil pesos en casos que implican lesiones de gravedad relevante.

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Heridos

Hasta la semana 15 de este 2026 se ha registrado la atención médica de 67,938 personas lesionadas en accidentes de vehículos de motor. De ellas, 41,261 son hombres (60.7% del total) y 26,677 son mujeres. El dato total reportado implica un promedio diario de 647 personas lesionadas cada día en accidentes vehiculares. La cifra de este año en este apartado también es mayor que la del mismo periodo del 2025, cuando, igualmente hasta la semana 15, se habían contabilizado 65,553 personas lesionadas en accidentes de vehículos motorizados.

Los estados que concentran el mayor número de lesionados en este tipo de accidentes son: Guanajuato, con 7,922 casos; en la Ciudad de México se han reportado 5,718; Jalisco contabiliza 5,436; Quintana Roo 3,296; Chihuahua, 3,157; Tamaulipas, 2,930; Estado de México, 2,908; Veracruz, 2,906; Puebla, 2,860; Sonora, 2,792; Aguascalientes, 2,315; Hidalgo, 2,019; Querétaro, 1,926; Tabasco, 1,888; San Lus Potosí, 1,761; Baja California, 1,736; Nuevo León, 1,623; y el estado de Chiapas, con 1,586 víctimas en este tipo de accidentes.