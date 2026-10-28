Miles acuden a venerar a San Judas Tadeo en Coahuila

Miles de fieles acudieron a venerar al Santo de las Causas Difíciles y Desesperadas, San Judas Tadeo, en Saltillo, Coahuila.

Desde temprana hora la iglesia ubicada en las calles de Maclovio Herrera y La Fragua en la zona centro de la capital lucia totalmente abarrotada.

En las calles aledañas la romería ofrece sus productos al mejor postor.

Yolanda Gómez García tiene poco más de seis años acudiendo a venerar a San Judas debido a un milagro que le hizo no solo a ella, también al resto de la familia.

Visiblemente conmovido por el milagro recibido recordó que ella y otros seres queridos viajaban de Laredo a Saltillo, durante el trayecto la unidad comenzó a incendiarse, estaba envuelta en llamas, por lo que la desesperación iba en aumento.

Al ver la situación y temiendo por su vida, rogaron a San Judas Tadeo, poder salir y para su sorpresa lo lograron sin ninguna lesión.

Desde entonces acude a la Parroquia cada año para venerar al Patrono de las Causas Difíciles y Desesperadas.

Elementos de Tránsito se colocaron en calles cercanas a la parroquia para dar vialidad y evitar accidentes.