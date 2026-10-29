Puebla impulsa inversiones por casi 9 mil millones de pesos en beneficio de las familias

El gobernador Alejandro Armenta, durante una rueda de prensa realizada en la oficina del Gobierno de Puebla, en compañía de Dafne Gaspar Santamaría, subsecretaria de Fomento Empresarial, y Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, presentó el fortalecimiento del empleo, la conectividad y el bienestar social como ejes de una estrategia de desarrollo social.

A su vez, el secretario Víctor Gabriel Chedraui subrayó que el estado de Puebla ocupa el octavo lugar nacional en creación de empleos formales y precisó que el Gobierno del Estado otorga incentivos fiscales ligados al número de trabajadores, de modo que a más empleos corresponden más estímulos.

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Por su parte, Alejandro Armenta dio a conocer que gracias a una inversión de mil 50 millones de pesos se logró la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla, casi duplicando la capacidad de pasajeros y el tamaño de la terminal.

Conectividad, componente social y políticas de inversión

Además, el gobernador, recalcó que lograr una conectividad más grande en el estado fomenta un efecto humano directo. Como ejemplo de esto mostró el testimonio de un ciudadano que, luego de dos meses hospitalizado en Chicago, pudo regresar al estado con su familia gracias a un vuelo directo.

También presentó los avances del Polo de Desarrollo para el Bienestar que contempla una inversión de 350 millones de pesos en una planta de sistemas de ventilación; una fábrica de celdas fotovoltaicas de 24 millones de dólares; un centro de innovación; un hotel y una plaza comercial. Estas obras generan más de 400 empleos nuevos para todos los poblanos.

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Por la parte del componente social mencionó que se encuentran creando dos desarrolladoras de vivienda que sumarán 5 mil 250 millones de pesos para la construcción de 8 mil 495 viviendas.

Finalmente, recalcó que el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanzará con inversiones que beneficien a los pobladores, agricultores y productores de la entidad.