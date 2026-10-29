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Temen accidentes, venta de drogas y hasta huachicol con fila de pipas estacionadas en carretera 

Ante cierre de ducto de combustible en Guadalajara, llegan a Irapuato los vehículos de carga

Por: Andrés Guardiola

Ciudad Industrial
Pipas en Ciudad IndustrialFoto: Andrés Guardiola 

La larga fila de pipas a un costado de la carretera 45 para surtirse de combustible en la Ciudad Industrial localizada a las afueras de Irapuato, Guanajuato, preocupa a las autoridades locales no solamente por un peligro de explosión, sino también por la probable venta de drogas, prostitución e incluso huachicol.

De acuerdo con la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, un gran número de unidades fueron desviadas a la Capital Fresera tras el cierre de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Zapopan, Jalisco.

La edil denunció que Pemex solamente le avisó que la Ciudad Industrial, una zona en donde han sido confinadas bodegas, fábricas y empresas para seguridad de los habitantes de Irapuato, será sede del lugar de recarga de los tráileres.

La decisión unilateral de la paraestatal provocaría problemas colaterales que llevarían incluso al robo de combustible a un costado de la carretera que conecta a Irapuato con Salamanca.

“Esto que me preocupa, pues, que va a originar venta de droga, podría ser el huachicol también, podría ser el comercio ambulante, la prostitución, una situación que verdaderamente nos tiene alarmados”, dijo.

El personal de Pemex dijo a la alcaldesa de Irapuato que el problema no se resolverá en el corto plazo.

Al momento, Pemex no se ha explicado con un reporte al respecto, por lo que ya es importante la intervención de la gobernadora Libia García.

Lorena Alfaro vaticinó una saturación en la Ciudad Industrial, en donde no hay servicios para los choferes quienes se quedarán varados por horas y horas.

"Las recargas de combustible no se pueden hacer aquí porque no hay la capacidad. Que se hagan donde se tengan que hacer o donde se deban hacer antes”, aseguró.

El problema, según la edil panista, inició hace unos 15 días.

Decomiso histórico de #huachicol. Autoridades aseguraron 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, #Guanajuato, el equivalente a 371 mil barriles de Pemex o 20 albercas olímpicas. Tenían 10 tanques y unidades de carga en el lugar, pero no hubo un solo detenido. #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil y Nacho Lozano.
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