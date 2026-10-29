Temen accidentes, venta de drogas y hasta huachicol con fila de pipas estacionadas en carretera 

La larga fila de pipas a un costado de la carretera 45 para surtirse de combustible en la Ciudad Industrial localizada a las afueras de Irapuato, Guanajuato, preocupa a las autoridades locales no solamente por un peligro de explosión, sino también por la probable venta de drogas, prostitución e incluso huachicol.

De acuerdo con la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, un gran número de unidades fueron desviadas a la Capital Fresera tras el cierre de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Zapopan, Jalisco.

La edil denunció que Pemex solamente le avisó que la Ciudad Industrial, una zona en donde han sido confinadas bodegas, fábricas y empresas para seguridad de los habitantes de Irapuato, será sede del lugar de recarga de los tráileres.

La decisión unilateral de la paraestatal provocaría problemas colaterales que llevarían incluso al robo de combustible a un costado de la carretera que conecta a Irapuato con Salamanca.

“Esto que me preocupa, pues, que va a originar venta de droga, podría ser el huachicol también, podría ser el comercio ambulante, la prostitución, una situación que verdaderamente nos tiene alarmados”, dijo.

El personal de Pemex dijo a la alcaldesa de Irapuato que el problema no se resolverá en el corto plazo.

Al momento, Pemex no se ha explicado con un reporte al respecto, por lo que ya es importante la intervención de la gobernadora Libia García.

Lorena Alfaro vaticinó una saturación en la Ciudad Industrial, en donde no hay servicios para los choferes quienes se quedarán varados por horas y horas.

"Las recargas de combustible no se pueden hacer aquí porque no hay la capacidad. Que se hagan donde se tengan que hacer o donde se deban hacer antes”, aseguró.

El problema, según la edil panista, inició hace unos 15 días.