García Harfuch confirma captura de Axel, segundo al mando de Los Ciclones

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias Axel, señalado como presunto segundo al mando de “Los Ciclones”, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Matamoros, Tamaulipas.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando de la célula delictiva ‘Ciclones’”, indicó García Harfuch en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario detalló que el detenido está relacionado con una serie de delitos, entre ellas una agresión a personal de la SSPC, el pasado 17 de mayo, y ofreció que en este caso no habrá impunidad.

“Axel Alfredo ‘N’ está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de @SSPCMexico, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos.

Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune. Durante la acción se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la @FuerzaAereaMx a la Ciudad de México”, detalló García Harfuch.

Parentesco

La Defensa informó que la detención de Cárdenas Rodríguez es resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central, por lo que elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional procedieron a su captura, junto con otra persona, en Matamoros.

Las investigaciones establecieron que “Axel” es el presunto segundo hombre al mando de la facción “Los Ciclones” del Cártel del Golfo (CDG), con presencia en Tamaulipas.

Cárdenas Rodríguez es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, jefe de la facción “Los Ciclones”, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, exjefe del “Cártel del Golfo”, quien actualmente está recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Liberación

De acuerdo con información de la Defensa, el 7 de mayo de 2023, derivado de una Orden Técnica de Investigación, personal de Ejército Mexicano en coordinación con la, ahora, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a Axel.

Sin embargo, el 18 de enero de 2024 un Juez Federal resolvió la medida cautelar para que Cárdenas Rodríguez llevara su proceso en libertad.

Se le vincula en delitos de agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, trasiego de drogas, armas y personas, entre México y Estados Unidos; además de la agresión a personal de la SSPC el pasado 17 de mayo, con un saldo de un oficial muerto y varios heridos.

Bloqueos

La Defensa indicó Cárdenas Rodríguez y su cómplice fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, para quedar a disposición de la FEMDO, para determinar su situación jurídica.

En Tamaulipas se reportó que la captura y traslado de Axel provocó una serie de narcobloquedos, con vehículos incendiados, en carreteras y calles principales de Matamoros; condición que se fue restableciendo en el transcurso de la tarde.