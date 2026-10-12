Familiares de exalcalde de Tlaxcoapan exigen revisar su caso tras seis días en huelga de hambre

Familiares y allegados de Miguel Ángel N., exalcalde de Tlaxcoapan, se manifestaron frente al Congreso de Hidalgo para solicitar la revisión de su situación jurídica, luego de que el exfuncionario cumpliera seis días en huelga de hambre en el Cereso de Actopan.

Su hija, Paola López, afirmó que la protesta busca que las autoridades garanticen el debido proceso y atiendan los recursos legales promovidos por su defensa. Sostuvo que su padre no pretende obtener el perdón por las acusaciones, sino que se valoren las pruebas que, asegura, respaldan su inocencia.

De acuerdo con la familia, el exedil enfrenta seis carpetas de investigación, de las cuales dos continúan pendientes. Señalaron que algunos procedimientos anteriores fueron desechados o derivaron en modificaciones de las medidas cautelares, pero denunciaron que posteriormente se reactivaron investigaciones con elementos que consideran similares.

Miguel Ángel N. permanece privado de la libertad desde noviembre de 2024 por una investigación relacionada con el presunto pago de más de seis millones de pesos a una empresa por una obra que, según las acusaciones, no se habría realizado.

El exmandatario también ha manifestado que considera su situación una posible persecución política, señalamiento que forma parte de su postura y que no constituye, por sí mismo, una determinación judicial.

Ante el Poder Legislativo, sus familiares pidieron la intervención de las instancias competentes para revisar el avance de los procesos y garantizar que se respeten sus derechos. Hasta que exista una resolución judicial, las acusaciones deberán mantenerse en el ámbito de las presuntas responsabilidades.