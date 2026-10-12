Tormenta Rachel deja cuatro muertos en Baja California; dos eran menores

Hasta la noche del lunes 12 de octubre, suman cuatro personas localizadas sin vida durante las labores de búsqueda y rescate realizadas en la zona de Maneadero, en Ensenada, tras el paso de la tormenta tropical Rachel por Baja California, donde permanecen al menos tres personas reportadas como desaparecidas, informó la Fiscalía General del Estado.

Por la tarde, las autoridades revelaron que tres cuerpos localizados e identificados correspondían a miembros de la familia Burgos. Las víctimas encontradas sin vida son Ericka Ivonne Burgos Terán, de 35 años; Silvia Lucero Burgos Terán, de 30 años, y Aarón Vega Burgos, de cuatro años.

La cuarta víctima localizada sin vida es la joven Regina Ivonne, de 13 años, con lo que suman dos adultos y dos menores entre los fallecidos.

Binomios caninos de la Fiscalía de Baja California, junto con agentes ministeriales que peinaron la zona, lograron hallar los cuerpos de los integrantes de la familia Burgos, originarios de Maneadero. En las imágenes que compartió la FGE se aprecia la revisión del cauce del río, donde fueron localizados Ericka Ivonne, Silvia y Aarón.

Las autoridades continúan la búsqueda de Gael, de 14 años, y de otras tres personas desaparecidas en las inmediaciones del arroyo El Pípila, en Maneadero, quienes fueron reportadas como no localizadas desde el sábado 10 de octubre, cuando la tormenta azotó la zona con lluvias torrenciales y vientos de 100 kilómetros por hora.

El operativo de búsqueda y rescate es realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas militares, como parte de las acciones desplegadas tras las afectaciones registradas en la península de Baja California.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado cuál fue la causa de las cuatro muertes ni en qué condiciones ocurrió el hallazgo de los cuerpos.

La Dirección de Seguridad Pública de Ensenada detalló que más de 400 elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno participan en los operativos desplegados en Maneadero para continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas.

Además, las autoridades han solicitado a la ciudadanía reportar cualquier caso de familiares cuyo paradero se desconozca a consecuencia de las lluvias registradas desde el sábado 10 de octubre.