INE integra Comités para revisar el padrón y estimar resultados de 2027 

La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso integrar los comités técnicos que evaluarán el padrón y las listas nominales para las elecciones de 2027, y calcularán las tendencias de la votación para diputaciones federales y las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio.

La consejera Blanca Cruz destacó que la confianza en los instrumentos registrales y los conteos rápidos es uno de los pilares del sistema democrático.

En el caso del Comité de verificación del padrón electoral, el grupo estará integrado por Marisol Luna Contreras, doctora en Economía y profesora investigadora de la FLACSO México; Julio César Martínez Sánchez, doctor en Estudios de Población y profesor de tiempo completo de la UNAM; Claudia Patricia Masferrer León, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía; Emelina Nava García, doctora en Urbanismo, y Carlos Welti Chanes, especialista en demografía e investigador de la UNAM.

Para los conteos rápidos se propuso un comité de 11 especialistas, encargado de revisar los diseños muestrales y los procedimientos de recolección y procesamiento de datos, a fin de ofrecer estimaciones la noche de la elección.

Entre los nombres presentados están Michelle Anzarut Chacalo, doctora en Ciencias Matemáticas; Ruth Selene Fuentes García, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM; María Fernanda Gil Leyva Villa y Lizbeth Naranjo Albarrán, doctoras en Matemáticas.

Así como María Teresa Ortiz Mancera, maestra en Estadística; Patricia Isabel Romero Mares, especialista en Estadística e Investigación de Operaciones; Luis Felipe González Pérez; Felipe Javier Medina Aguayo; Manuel Mendoza Ramírez, doctor en Ciencias Matemáticas; Luis Enrique Nieto Barajas, doctor en Estadística, y Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, también doctor en Estadística.

En la discusión, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió que ambos comités se conduzcan conforme a los principios rectores de la función electoral.

René Miranda, representante de Somos México, respaldó la integración del comité de conteos rápidos, pero pidió que las estimaciones se difundan tan pronto como existan condiciones técnicas para hacerlo, sin retrasos que generen dudas.