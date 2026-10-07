Exalcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo, inicia ayuno en prisión para exigir revisión de su caso

El exalcalde de Tlaxcoapan, Miguel Ángel N., comenzó una huelga de hambre en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, donde se encuentra privado de la libertad desde noviembre de 2024. La protesta tiene como objetivo demandar una revisión de los procesos judiciales que enfrenta y solicitar que se valore su posible liberación.

A través de un escrito dirigido a familiares y a la ciudadanía, el exfuncionario sostuvo que su encarcelamiento obedece, según su versión, a una persecución de carácter político. También cuestionó el desarrollo de los procedimientos penales y afirmó que ha recibido resoluciones favorables en tres de las causas relacionadas con su situación jurídica.

Miguel Ángel N., quien estuvo al frente del ayuntamiento durante los periodos 2006-2009 y 2012-2016, señaló que nuevos procesos han sido promovidos cuando se acercaba la posibilidad de recuperar su libertad. Aseguró que algunos de esos asuntos corresponden a hechos que, de acuerdo con su postura, ya habían sido desestimados.

El exalcalde agregó que mantiene pendientes dos amparos indirectos y consideró que esperar su resolución podría extender su permanencia en prisión. Por ello, decidió recurrir al ayuno como medida de protesta.