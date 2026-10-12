Por primera vez, detienen y procesan a saqueadores de tortuga Casquito de Vallarta

Tras ser detenidos con una tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), especie en crítico peligro de extinción, tres jóvenes fueron vinculados a proceso por un Juzgado de Control Federal en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de octubre en un humedal ubicado en Puerto Vallarta, cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron a estas personas en posesión de trampas y un ejemplar hembra en el interior de su vehículo.

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En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que solicitó al Ministerio Público participar como coadyuvante en la integración de la carpeta de investigación, en carácter de víctima u ofendido, ante la probable comisión de delitos contra la biodiversidad previstos en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

La Profepa explicó que, luego de la aprehensión de estos jóvenes, la tortuga Casquito de Vallarta, considerada la más pequeña del mundo, fue entregada en depositaría a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), para su debida salvaguarda.

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La autoridad ambiental puntualizó que el domingo 11 de octubre se realizó la audiencia ante el juez de control, quien resolvió vincular a proceso a los detenidos. Como medidas cautelares, les impuso una multa y la obligación de comparecer cada 15 días, así como la prohibición de acercarse a los hábitats de la tortuga Casquito de Vallarta.

Destacó que el caso fue considerado grave porque el ejemplar capturado es una hembra con capacidad reproductora y, además, presentaba una lesión, probablemente infligida por los presuntos saqueadores.

"Por primera vez en Puerto Vallarta se detiene en flagrancia a quienes extraen tortugas Casquito; especie microendémica y en peligro de extinción que enfrenta una enorme presión debido al tráfico internacional al que ha sido sometida en años recientes", reconoció.

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La Profepa agregó que continuará trabajando con las autoridades de procuración de justicia para combatir y sancionar los delitos que pongan en peligro a los ejemplares de vida silvestre.

Excélsior ha publicado una serie de reportajes que advierten sobre el tráfico ilegal de tortugas Casquito de Vallarta para venderlas en el mercado negro de China, donde son altamente cotizadas como mascotas.