Marina y Adunas aseguran casi 10 millones de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas

Un contenedor con 9 millones 948 mil piezas de cigarrillos apócrifos fue asegurado por elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se detalló que el cargamento fue detectado a partir acciones permanentes de inteligencia aduanera, revisión de antecedentes comerciales y análisis de riesgo.

En el operativo, se detalló, se contó con la colaboración de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La ANAM indicó que con este operativo se mostraron las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control.

El cargamento quedó a disposición de la FGR, para la apertura de la carpeta de investigación y el inicio de las pesquisas correspondientes.