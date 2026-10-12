Paro en la Policía de Cuernavaca: 385 agentes frenan labores y exigen salario de 17 mil pesos

La seguridad pública en Cuernavaca entró en una fase crítica este lunes luego de que 385 elementos de la Policía Municipal asignados al turno de las 07:00 horas decidieron acuartelarse y suspender los recorridos de vigilancia para demandar una homologación salarial urgente.

Los inconformes reclaman que sus sueldos se equiparen a los parámetros emitidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría de Seguridad federal, los cuales establecen que un uniformado en Morelos debe percibir 17,701 pesos mensuales, monto significativamente superior a los 10,200 pesos que reciben actualmente.

A la demanda económica se suma la situación de al menos 43 oficiales que arrastran rezagos severos en prestaciones sociales y denuncian la falta de aplicación de evaluaciones de control y confianza para la portación legal de armas de fuego y la promoción de ascensos. "Llevo 15 años que no me armo (...) para mí ese 'pequeño error' han sido 15 años en ganar 5,000 pesos a la quincena. No se vale", recriminó un elemento bajo anonimato.

Los uniformados estacionaron patrullas y motocicletas oficiales en el perímetro del cuartel general, advirtiendo que no reanudarán los patrullajes ordinarios hasta que el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, junto con el Cabildo capitalino, aprueben formalmente un incremento directo al salario que impacte de manera integral en el resto de sus prestaciones laborales.

Unos 43 elementos acusan rezago en prestaciones, falta de ascensos y ausencia de exámenes para porte de arma (algunos hasta por 15 años). Cuartoscuro

Operativo emergente con agentes de tránsito

Para mitigar la falta de personal en las calles y prevenir hechos delictivos, el titular de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, Pablo Nivardo Aguilera Casados, informó que se giraron instrucciones para que la Policía Vial asuma las labores de patrullaje preventivo.

"Se dieron instrucciones para que sea la Policía Vial la que en este momento (...) esté dando los servicios de seguridad en todo el municipio de Cuernavaca y no haya ninguna afectación en la materia", explicó el mando policiaco.

No obstante, ante el déficit temporal de patrullas municipales en circulación, las autoridades locales solicitaron el despliegue de elementos de la Policía Estatal y de las corporaciones federales para reforzar los cuadrantes de la capital y garantizar el orden público en tanto se mantiene la mesa de diálogo.