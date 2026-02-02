Michelle Bachelet, candidata de México, Chile y Brasil para dirigir la ONU

Los gobiernos de México, Chile y Brasil presentaron este lunes la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la secretaría general de la ONU, cuyo proceso iniciará este 2026.

Bachelet fue dos veces presidenta de Chile, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Además, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2018 y 2022.

El anuncio lo hizo esta mañana desde el Palacio de la Moneda, el presidente chileno, Gabriel Boric, quien estuvo acompañado por la ex presidenta y los embajadores de México, Laura Moreno y de Brasil, Paulo Pacheco.

Con este compromiso compartido por la defensa de la democracia, la gobernanza global, el multilateralismo y los derechos humanos, desde América Latina seguimos creyendo en un sistema internacional que puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”, subrayó.

Agradecen ir juntos en la nominación

El mandatario chileno agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva para ir juntos en esta nominación.

Nuestras naciones a través de esta acto manifiestan su convicción de contribuir a la gobernanza global y al multilateralismo y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida: que América Latina y El Caribe haga oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, sostuvo.

En Naciones Unidad este año inició el proceso recepción de candidaturas por parte de los países miembros, de cara a la renovación de la secretaría general que habrá de ocurrir el 1 de enero de 2027.

El periodo del portugués Antonio Guterres de 5 años más una reelección de otro periodo similar concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Durante este año, la ONU recibe las propuestas de candidaturas por parte de las naciones miembro y durante una sesión especial que habrá de ocurrir hacia el segundo semestre del año, el Consejo de Seguridad recomienda un candidato, y la Asamblea General lo vota y nombra oficialmente.

Qué sabemos de Michelle Bachelet

Michelle Bachelet Jeria fue presidenta de Chile en dos periodos (2006–2010 y 2014–2018) y se convirtió en la primera mujer en la historia del país en ocupar la Presidencia, marcando un hito en la participación política femenina en la región. Pionera en la política y la defensa nacional

Antes de llegar a la Presidencia, Michelle Bachelet desempeñó cargos clave en el Estado chileno. Fue Ministra de Salud entre 2000 y 2002, donde impulsó políticas de acceso y fortalecimiento del sistema público. Posteriormente, asumió como Ministra de Defensa (2002–2004), convirtiéndose en la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio de defensa, un hecho sin precedentes en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Reformas estructurales y enfoque en los sectores vulnerables

Durante sus gobiernos presidenciales, Bachelet promovió una agenda centrada en los derechos humanos, la equidad social y la protección de los sectores más vulnerables. Entre sus principales logros destacan la reforma educativa y la reforma tributaria, orientadas a reducir la desigualdad y fortalecer el financiamiento del Estado.

Asimismo, impulsó la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, instituciones clave para la preservación de la verdad histórica y la promoción de garantías fundamentales en Chile.

Uno de los ejes centrales de su legado es la igualdad de género. Durante su administración se estableció el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se implementaron cuotas para aumentar la participación política de las mujeres y se aprobó la Ley de Unión Civil, que reconoció derechos legales a las parejas del mismo sexo, fortaleciendo los derechos de las personas LGBT.

Desde la década de 1990, Michelle Bachelet ha mantenido una colaboración constante con organizaciones internacionales. En 2010 presidió el Grupo Consultivo sobre el Nivel Mínimo de Protección Social, una iniciativa conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocada en promover políticas sociales como motor de crecimiento económico y cohesión social.

En 2011 fue nombrada primera Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, donde priorizó el empoderamiento económico femenino y la eliminación de la violencia contra la mujer, consolidando su perfil como referente global en derechos de las mujeres y las niñas.

Tras finalizar su segundo mandato presidencial en marzo de 2018, Bachelet fue designada Presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, una red que integra a más de 1,000 organizaciones de 192 países. Además, como Copresidenta del Grupo Directivo de Alto Nivel de la iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños, impulsó la creación del movimiento regional Todas las Mujeres, Todos los Niños América Latina y el Caribe, adaptando la estrategia global a las realidades regionales.

Michelle Bachelet es médica cirujana, especializada en pediatría y salud pública. Complementó su formación con estudios en estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile y en el Colegio Interamericano de Defensa, en Estados Unidos, lo que fortaleció su visión integral en políticas públicas, seguridad y derechos humanos.