Hallan cuerpos de dos mujeres dentro de un pozo en Mazatlán, Sinaloa

Integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia localizaron los cuerpos de dos mujeres dentro de un pozo de agua, en un predio donde realizaban labores de búsqueda, en la zona sur de Mazatlán, Sinaloa.

Al tener conocimiento del lugar, las integrantes del colectivo solicitaron acompañamiento de las autoridades, para trabajar en el predio con mayor seguridad.

El colectivo informo que una de las mujeres vestía pantalón azul, blusa blanca, ropa interior rosa y zapatos con plataforma, muestras que la otra traía camisa a rayas en blanco y negro, short tipo pants y zapato tipo huarache.

“Lamentamos profundamente este hallazgo. Al mismo tiempo, agradecemos haber podido localizar estos dos positivos, esperando que puedan regresar con sus familias y brindarles un poco de verdad y paz dentro de tanto dolor”, expresaron las madres buscadoras después del hallazgo.

Al lograr extraer los cuerpos, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias, antes de trasladar los restos al Servicio Médico Forense, para intentar ser identificadas.

Por las características y vestimenta, se informó que, podría tratarse de dos mujeres privadas de la libertad en noviembre de 2025.

Ambas fueron vista por última vez al salir de un supermercado en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán.

Sin embargo, las integrantes del colectivo y las autoridades, señalaron que será hasta después de realizar pruebas de genética forense, cuando se pueda identificar de manera formal a las dos mujeres, antes de entregarla a sus familiares.

JCS