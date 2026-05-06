Sheinbaum plantea consulta para elegir nuevo director del IPN; alumnos decidirán

Este miércoles 6 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre las diversas manifestaciones de la comunidad estudiantil perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Al respecto, la mandataria mencionó que propondrá la realización de una consulta con los estudiantes de dicha institución educativa para definir la terna de candidatos a la dirección general del organismo, en un intento por “democratizar” el proceso de sucesión y reforzar la transparencia en la designación.

El relevo en la dirección del IPN está previsto para diciembre de este año, lo que ha abierto la discusión sobre los mecanismos de elección en una de las instituciones educativas más importantes del país. Durante su declaración, Sheinbaum destacó que la idea busca dar mayor voz a estudiantes, docentes y trabajadores, sectores que históricamente han demandado mayor participación en las decisiones internas.

Vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional”, expresó la mandataria, al señalar que el mecanismo aún deberá definirse en sus detalles operativos.

Cabe mencionar que en su intervención, la jefa de Estado reconoció el trabajo del actual director general, Arturo Reyes Sandoval, a quien calificó como una figura destacada en el ámbito académico. Subrayó su trayectoria internacional y los avances alcanzados durante su administración, entre ellos el aumento de la matrícula en aproximadamente 30 mil estudiantes.

La expansión del acceso educativo, así como el fortalecimiento de programas de investigación y vinculación, han sido algunos de los ejes señalados como logros recientes del IPN. No obstante, la sucesión ha reactivado debates internos sobre gobernanza, autonomía y representación.

La propuesta de consulta no implica, por ahora, una reforma legal al método de designación, pero sí podría modificar la forma en que se construye la terna de aspirantes. Cuartoscuro

¿Quién elegía al director del IPN?

Tradicionalmente, la designación del director general del IPN ha sido una facultad del Ejecutivo federal, lo que ha generado críticas de sectores que consideran que el proceso carece de mecanismos participativos. A diferencia de universidades autónomas como la UNAM, el Politécnico depende administrativamente del gobierno federal, lo que influye en su estructura de toma de decisiones.

La propuesta de consulta no implica, por ahora, una reforma legal al método de designación, pero sí podría modificar la forma en que se construye la terna de aspirantes, incorporando la opinión de la comunidad politécnica.

Especialistas en educación superior señalan que, de concretarse, el ejercicio podría marcar un precedente en instituciones públicas no autónomas. Sin embargo, también advierten que su efectividad dependerá de factores como la metodología, la representatividad de la participación y el carácter vinculante de los resultados.

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