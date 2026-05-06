Simulacro Nacional 2026: Altavoces y celulares suenan y activan a mexicanos

A las 11 de la mañana de este miércoles 6 de mayo, millones de personas en México escucharon la alerta sísmica, tanto en altavoces como en sus celulares, se trata del Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio con el que las autoridades buscan que la gente sepa cómo reaccionar en caso de una emergencia real y no entrar en pánico cuando ocurra un sismo o algún otro desastre.

Foto: Karina Tejada

Simulacro en estos estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, busca reforzar la cultura de Protección Civil, poner a prueba los protocolos de evacuación y medir qué tan rápido pueden reaccionar brigadas, oficinas, escuelas, hospitales, empresas y familias ante una situación de riesgo.

Celulares con alertamiento

Ebn este 2026 el simulacro también sirve para probar nuevamente el sistema de alertamiento en celulares, millones de usuarios han recibido un mensaje acompañado de un sonido especial que dice “ESTO ES UN SIMULACRO”. La alerta llega mediante tecnología Cell Broadcast, así que no se necesita internet ni datos móviles para funcionar.

Foto: Karina Tejada

Escenarios hipotéticos

Bomberos de la Ciudad de México y otros cuerpos de seguridad y emergencia se han sumado al protocolo de simulacro de sismo. Entre las actividades destacan rescate de personas con movilidad reducida en camillas, control de fugas de gas y más.

Elementos de la Cruz Roja del Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas, del Ejército Mexicano y más participan en las actividades, se les puede ver trabajar entre los escenarios hipotéticos, algunos en rescate de personas atrapadas entre los escombros.