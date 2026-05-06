Prototipo de Olinia será presentado el 7 de junio: Sheinbaum; exploran alianzas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 7 de junio de 2026 se presentará oficialmente el prototipo final de Olinia, un proyecto estratégico que aspira a convertirse en la primera armadora nacional de mini vehículos eléctricos diseñados y producidos en el país. La iniciativa, enmarcada dentro de la política de transición energética, apunta a democratizar el acceso a la movilidad sustentable.

Durante su intervención en la conferencia conocida como “la Mañanera”, la mandataria subrayó el avance del proyecto y adelantó que el evento marcará el inicio de una nueva fase: la industrialización. “Es el prototipo final y a partir de ahí empieza el proceso de producción”, afirmó, dejando claro que el gobierno ya explora alianzas con la iniciativa privada para escalar el modelo.

El desarrollo de Olinia está liderado por la Secretaría de Energía en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, consolidando un esquema de colaboración entre Estado, academia e industria. El objetivo es claro: crear una nueva categoría de vehículos eléctricos urbanos accesibles, con fuerte integración de componentes nacionales.

Sheinbaum enfatizó que el siguiente paso será definir la empresa privada que participará en la instalación de las líneas de ensamblaje. “Se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción”, sostuvo, en una señal de apertura a esquemas mixtos de inversión.

Este enfoque responde a una estrategia más amplia de fortalecimiento de la industria nacional de electromovilidad, en la que México busca posicionarse no solo como ensamblador, sino como desarrollador tecnológico.

Tecnología mexicana y desarrollo científico

Uno de los elementos distintivos del proyecto es su base científica. La presidenta destacó que el equipo de investigación que diseñó el vehículo seguirá activo, con el propósito de impulsar la innovación continua.

Instituciones como el Tecnológico Nacional de México y el propio IPN participarán en el desarrollo de nuevas capacidades, incluyendo la formación de talento especializado en electromovilidad, baterías y sistemas energéticos.

Va a tener asociado al grupo de investigación que hizo Olinia para seguir innovando en electromovilidad”, explicó la mandataria, subrayando la dimensión educativa y tecnológica del proyecto.

Características del Olinia: accesibilidad y eficiencia

De acuerdo con información oficial del programa, Olinia está diseñado como un vehículo compacto, eficiente y adaptable a distintos usos urbanos. Entre sus principales atributos destacan el uso mayoritario de componentes nacionales, baterías ensambladas en México y la posibilidad de recargarse en enchufes domésticos de 110 o 220 volts, lo que elimina la dependencia de infraestructura especializada.

El proyecto contempla tres versiones: una de uso personal, otra orientada al transporte comunitario tipo mototaxi y una tercera para reparto de mercancías. Esta diversificación busca atender distintas necesidades dentro de las ciudades mexicanas.

El rango de precio estimado se sitúa entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo del equipamiento, lo que lo posiciona como una alternativa significativamente más accesible frente a otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado.

Producción y comercialización

Aunque el prototipo será presentado en junio de 2026, la producción en serie y la comercialización están previstas para 2027. Las primeras unidades piloto se fabricarán en instalaciones vinculadas al IPN y al Instituto Tecnológico de Puebla, mientras se definen las condiciones regulatorias y se instala la infraestructura industrial necesaria.

Este calendario refleja los retos técnicos y normativos asociados al lanzamiento de un nuevo vehículo en el mercado, incluyendo certificaciones de seguridad, estándares ambientales y validaciones de desempeño.

El proyecto Olinia responde a una lógica específica: adaptar la electromovilidad a las condiciones reales del país. A diferencia de otros vehículos eléctricos importados, que suelen tener costos elevados y requerimientos de infraestructura compleja, este modelo apuesta por la simplicidad operativa y la producción local.

El tamaño reducido, la autonomía enfocada en trayectos diarios y el uso de tecnología nacional permiten reducir costos y facilitar su adopción en sectores amplios de la población.

En este sentido, la propuesta no solo busca incidir en la reducción de emisiones, sino también en la inclusión económica y el desarrollo industrial.

Expectativa y retos del proyecto

El anuncio del lanzamiento ha generado expectativa tanto en el sector automotriz como en el ámbito académico y energético. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de factores clave como la consolidación de la alianza público-privada, la viabilidad de producción a escala y la aceptación del mercado.

Además, será determinante garantizar estándares de calidad y seguridad que permitan competir con opciones internacionales.

Aun así, la presentación del próximo 7 de junio se perfila como un punto de inflexión. Más que un vehículo, Olinia representa una apuesta estratégica por la soberanía tecnológica y la transición energética en México.

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