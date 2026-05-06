Senador Enrique Inzunza, acusado de “narco” por EU, no irá a la Comisión Permanente

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, anunció que no acudirá a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de no ser objeto de críticas, luego de que Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

A través de un mensaje en redes sociales, dijo que casos como el suyo sirven a la oposición para hacer escarnio sobre la transformación del país.

La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado, como acostumbran”, recriminó.

Permanencia en Sinaloa

Oriundo de Badiraguato, tierra del “Joaquín 'El Chapo' Guzmán”, dijo que permanecerá en aquel lugar donde se siente a gusto y entre su gente.

Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, destacó.

Desde hace una semana cuando Inzunza Cázares se enteró que existía una solicitud de captura para ser extraditado hacia Estados Unidos, abandonó intempestivamente el Senado, luego de pasar lista y se refugió en Badiraguato.

Defensa del fuero constitucional

A diferencia del Rubén Rocha Moya y de otros funcionarios acusados por narcotráfico, que han solicitado licencia a sus cargos, Enrique Inzunza se niega a dejar su escaño, a fin de mantener la inmunidad procesal o fuero.

A través de una publicación reciente en redes sociales, dijo que acudirá a cualquier citatorio de las autoridades, pero conservando el fuero constitucional, inherente a su cargo como senador.

Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República.

De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, señaló.

Señalamientos contra la CIA

Inzunza Cázarez acusó a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, muertos luego de un operativo antidrogas en Chihuahua, de violar la soberanía nacional, señalamiento, dijo, por el cual Estados Unidos solicitó su captura.

“Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.

Casualmente un día después de que defendiera la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en territorio nacional, con la complicidad de la, aún, gobernadora del Estado de Chihuahua”, refutó.

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