México toma presidencia de Alianza del Pacífico

En medio del conflicto diplomático entre México y Perú, el gobierno mexicano asumió ayer la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional que integran Chile y Colombia.

El relevo se realizó en una ceremonia celebrada en Bogotá y transmitida por internet, en la que participaron representantes de los cuatro países miembros.

México impulsará una redefinición estratégica del relacionamiento externo de la Alianza, para fortalecer la cooperación con Estados Observadores y socios estratégicos, articulando capacidades técnicas, financieras e institucionales en proyectos de alto valor agregado que consoliden a la Alianza del Pacífico como una plataforma efectiva de cooperación y proyección internacional”.



Asimismo, la Presidencia de México trabajará para dar mayor sustancia, coherencia y operatividad a los documentos, hojas de ruta y compromisos ya adoptados por la Alianza, priorizando su implementación efectiva y asegurando que estos instrumentos respondan a las necesidades actuales de la región y a los objetivos de desarrollo sostenible compartidos”, compartió el sitio oficial de la Alianza del Pacífico en un comunicado.

Al recibir la presidencia del bloque, la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur, afirmó que México ejercerá un liderazgo “pragmático, incluyente y orientado a resultados”, con el objetivo de consolidar los avances alcanzados y proyectar una nueva etapa de cooperación regional. “Nuestra presidencia buscará... privilegiar el bienestar, la inclusión y la prosperidad compartida”, dijo. En ese marco, detalló cinco prioridades estratégicas: juventudes, igualdad de género, educación, medio ambiente y cultura.

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico es un bloque regional de integración profunda creado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Su objetivo es garantizar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, fomentando el desarrollo y la competitividad, con un enfoque en el comercio con el mercado asiático.

Este bloque representa aproximadamente el 35% del PIB de América Latina, con más de 230 millones de habitantes, convirtiéndose en una de las economías más dinámicas de la región. Cuenta con más de 60 estados observadores y está en proceso de adhesión con otros países.

Características y objetivos clave de la Alianza del Pacífico

Integración profunda: Busca más que un tratado de libre comercio, fomentando la libre circulación de factores productivos y la unión de bolsas de valores.

Enfoque regional: Tres de sus cuatro miembros (Chile, Colombia, México) son parte de la OCDE, resaltando su compromiso con estándares internacionales.

Países observadores y asociados: La alianza cuenta con más de 60 Estados Observadores y busca integrar a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur como estados asociados.

Libre Movilidad: Facilita la circulación de personas al eliminar visas de turismo y negocios.

Cooperación: Incluye movilidad académica, promoción cultural y cooperación en áreas técnicas, sanitarias y aduaneras.

*mcam