México se suma a protocolo de neutralidad en Canal de Panamá

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la defensa de la neutralidad permanente del Canal de Panamá, tras la reunión bilateral con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en Palacio Nacional.

Al finalizar el encuentro que tuvo una duración de una hora 15 minutos, la Jefa del Ejecutivo manifestó la amistad sólida que existe con Panamá expresó el apoyo de México a la estrategia panameña para reafirmar y blindar el principio de neutralidad permanente de dicha vía interoceánica.

“Su visita refrenda la sólida amistad que une a nuestros pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación. Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá”, externó tras el contexto de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige el control sobre el Canal de Panamá.

La Mandataria federal resaltó que ambas naciones comparten la interconexión entre el Atlántico y el Pacífico, la inversión empresarial de empresarios de ambos países y una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en investigación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la cooperación de Panamá para erradicar el gusano barrenador del ganado, a través de las pupas de las moscas para frenar la plaga del gusano barrenador.

“Destacamos la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, que estuvo presente el ministro de Agricultura, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora en Panamá”, resaltó.

En su intervención, Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebró que México se unió al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, consideró que los tiempos actuales requieren de instrumentos que garanticen certidumbre a los países.

“He conversado con la presidenta sobre la importancia de que más naciones de la región nos respalden y se adhieran al protocolo de neutralidad del canal. Los tiempos actuales demuestran, como se lo he comentado a la señora presidenta, que este tipo de instrumentos protegen ante la incertidumbre y resguardan patrimonios que no solamente pertenecen al Estado en donde están clavados, sino al servicio del mundo, de la cadena de suministro internacional”, manifestó.

El Mandatario panameño también reconoció al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo del 22 de febrero de 2026, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ex líder del CJNG.

“Por último, quiero referirme a un tema importante que es la seguridad regional. Al respecto, quiero felicitarla, señora presidenta, también a su gobierno y al ejército, por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución y la Ley”, manifestó.