México siempre va a ser un país soberano: Claudia Sheinbaum

Al entregar viviendas del Infonavit en Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que “México siempre va ser un país libre, independiente y soberano”.

Desde la frontera con Estados Unidos, la mandataria federal expresó el mensaje del Gobierno de México entorno a las negociaciones que se mantienen con el país vecino en el marco de la cooperación sin subordinación.

México siempre va ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La Presidenta tiene claros sus principios. Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos. seguimos luchando por justicia social por hacer realidad el bienestar”

destacó.

Ante beneficiarios que recibirán una vivienda, se condonarán o reestructuren deudas, la jefa del Ejecutivo señaló que la política de vivienda del segundo piso de la Transformación es es un acto de justicia para que la gente pueda tener acceso a su vivienda.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en los gobiernos del pasado la vivienda se había vuelto un negocio, cuando debía ser un derecho “no un negocio, no una mercancía, no un privilegio”.

La mandataria federal expresó que en los gobiernos morenistas se ampliaron los programas sociales que hoy son un derecho en la Constitución, se aumentó el salario mínimo y se impulsa una política de vivienda.