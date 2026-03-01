México necesita una democracia de calidad con autoridades electorales independientes: Beltrones

En el marco del proyecto de reforma electoral enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, el senador electo por Sonora, Manlio Fabio Beltrones hizo pública su postura al respecto.

Mediante un comunicado, el político mexicano que en días pasados refiriera que se debe evitar una democracia barata para México, coincidiendo sí en ahorrar en los procesos electorales, centró ahora su análisis en las instituciones.

En este sentido, el sonorense afirmó que el país necesita una democracia de calidad con autoridades autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales.

Asimismo, señaló que la democracia mexicana requiere cambios que la fortalezcan, asegurando elecciones libres y justas con resultados apegados a la voluntad popular.

Para Manlio, la posibilidad de eliminar la profesionalización del personal en el Instituto Nacional Electoral (INE), los OPLES, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), representaría un retroceso por lo que instó a mantenerlos.

En más sobre el tema, el senador refirió que el partido Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con el 54% de los votos le otorgó el 73% del total de los diputados, algo que apuntó no debe volver a ocurrir.

Nos pronunciamos por mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen mejor en el número de curules o escaños que corresponda a cada partido o coalición electoral”, comentó.

Aunado a lo anterior, Beltrones coincidió con quienes propone suprimir los 32 senadores de la lista nacional, sin embargo, detalló que, para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado, se pone sobre la mesa que existan 96 senadores electos mediante el sistema de 32 listas, con 3 escaños por entidad usando el método de asignación de proporcionalidad directa.

Por último, habló de la necesidad de reducir el financiamiento de partidos políticos, los cuales han llegado a montos que “ofenden” a la sociedad.

La reducción en el financiamiento debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral. En paralelo, se requiere asegurar que los programas sociales no sean usados en beneficio de cualquier partido político”, sentenció.

fdm