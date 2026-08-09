Caen 28 integrantes del Cártel del Pacífico; les aseguran armamento y equipo táctico

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la III Región Militar y la 9ª Zona Militar, dio a conocer la detención de 28 personas, presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y el aseguramiento de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas y equipo táctico, además de un inmueble en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Explicó que, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el pasado 7 de agosto integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejercito Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres se localizó y aseguró a estos sujetos, presuntos integrantes de la organización delictiva junto con el armamento consistente en 15 armas de fuego largas, 94 cargadores, 2 mil 964 cartuchos de diversos calibres y equipo táctico diverso.

El grupo de 28 personas detenidas, junto con el inmueble y el material asegurado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que el operativo se llevó a cabo con apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública en Sinaloa.

Dan 9 años de prisión a exagente de CBP

Por Manuel Ocaño

Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dejó cruzar la frontera por California vehículos del Cártel de Sinaloa con cientos de kilos de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, y luego trató de esconderse en México, de acuerdo con un informe de la fiscalía federal en San Diego.

De acuerdo con The New York Times, el ahora exagente Jesse García permitió cruzar por la garita de Tecate vehículos del Cártel de Sinaloa con por lo menos cien kilogramos de fentanilo, 107 kilos de metanfetaminas y 270 kilos de cocaína, de acuerdo con una averiguación de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

Mediante sobornos del cártel de diez mil dólares cada uno, García vivía entre lujos, abrió un negocio de apuestas y hasta construía un rancho en México, de acuerdo con el FBI.

García se dio cuenta de que lo investigaban y en marzo del 2024 cruzó la frontera para esconderse en México, pero “el 2 de mayo de 2024, las autoridades mexicanas —actuando a solicitud de Estados Unidos y de conformidad con una orden federal— arrestaron al acusado y lo trasladaron a custodia de Estados Unidos más tarde esa misma noche”, dijo la fiscalía.

“García admitió que desde al menos 2021 proporcionó a la organización de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa sus horarios de trabajo y asignaciones de carriles para que los vehículos que transportaban cocaína, metanfetamina y fentanilo pudieran pasar por sus carriles sin control”, informó la fiscalía.

El FBI supo de las actividades de García en favor del cártel al investigar a otro agente de CBP, Diego Bonillo, que también dejaba pasar por lo menos 15 autos con cargamentos del mismo cártel por la garita de Tecate.

La garita o puerto de entrada de Tecate está a unos 60 kilómetros al este de San Diego y une a Tecate, Baja California, con Tecate, California, pero es un ingreso con solamente dos carriles de inspección, comparativamente con la mayoría de las garitas, que tienen decenas de puertas.

Bonillo colaboró con el Cártel de Sinaloa de octubre del 2023 a mayo del 2024; García entre el 2021 y el 2024.

Los dos oficiales se han declarado culpables: Bonillo fue sentenciado a 15 años de prisión y ahora García tuvo una condena de nueve años de cárcel.