México impulsa dos vacunas contra el dengue; Ssa reporta 4 muertes en 2026

Este martes 2 de junio, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, informó que el gobierno de México avanza en la estrategia nacional para combatir el dengue mediante el desarrollo y evaluación de dos vacunas que buscan fortalecer la prevención de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario presentó un informe sobre la situación epidemiológica del dengue en el país, en el cual detalló que actualmente se trabaja con dos biológicos:

QDENGA, desarrollada en Japón y que ya cuenta con registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de encontrarse próxima a ser incorporada al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Entre enero y mayo de 2026 se han confirmado 2 mil 136 casos totales de la enfermedad, de los cuales mil 140 presentaron signos de alarma. Captura de imagen.

Butantan-DV, vacuna creada en Brasil que será utilizada de manera focalizada en regiones específicas de México donde circulan distintos genotipos del virus, como ocurre en la zona Huasteca.

De acuerdo con Kershenobich uno de los principales objetivos del sector salud es reducir en un 50 por ciento los contagios de dengue durante la administración de la presidenta de México, mediante acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación.

¿Cómo van los contagios y decesos por dengue?

En cuanto al comportamiento de la enfermedad, el secretario presentó cifras comparativas que muestran una disminución de los casos en los últimos años. En 2023 se registraron mil 345 casos de dengue no grave; para 2024 la cifra se elevó significativamente hasta los 6 mil 769 casos, convirtiéndose en uno de los años con mayor incidencia reciente.

Posteriormente, los contagios comenzaron a descender. En 2025 se contabilizaron mil 582 casos, mientras que en 2026 la cifra se redujo a 910 casos de dengue no grave.

Se reportó el fallecimiento de cuatro personas a causa de complicaciones relacionadas con el virus. Captura de imagen.

No obstante, el dengue continúa representando un desafío para el sistema de salud. Entre enero y mayo de 2026 se han confirmado 2 mil 136 casos totales de la enfermedad, de los cuales mil 140 presentaron signos de alarma. Además, se reportó el fallecimiento de cuatro personas a causa de complicaciones relacionadas con el virus.

Pese a estos decesos, el titular de Salud destacó que la situación actual refleja una mejora respecto a los brotes registrados en 2024 y 2025, cuando el país enfrentó un repunte importante de casos.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para mantener las medidas de prevención, eliminar criaderos de mosquitos y acudir a atención médica ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o erupciones en la piel.