Alerta por lluvias: Yucatán suspende clases y actividades no esenciales

Debido a las intensas lluvias que azotaron gran parte de la Península de Yucatán desde el jueves de la semana pasada y que se han incrementado durante las últimas horas, el gobierno de dicho estado anunció la suspensión de clases y actividades económicas no esenciales para este martes 2 de junio.

La medida, anunciada por el gobernador de la entidad, Joaquín Jesús Díaz Mena (también conocido como "Huacho" Díaz Mena), es de forma preventiva para proteger a la población ante el riesgo de más inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Cabe mencionar que dicha disposición se dio tras una sesión extraordinaria virtual del Comité Estatal de Emergencias, encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, luego de que diversos municipios reportaran encharcamientos severos e inundaciones en calles, avenidas y carreteras.

Las autoridades señalaron que la medida busca reducir los desplazamientos innecesarios y evitar accidentes derivados de las condiciones meteorológicas adversas que continúan afectando a la entidad. Además, se advirtió que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y mantenerse en las próximas horas, de acuerdo con los pronósticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Suspenden clases en todos los niveles educativos

En el sector educativo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) confirmó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La medida contempla la cancelación de actividades escolares durante el turno vespertino del lunes y la suspensión total de clases durante el martes 2 de junio, tanto en horarios matutinos como vespertinos.

La dependencia explicó que la decisión tiene como principal objetivo proteger la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia ante las afectaciones provocadas por las lluvias en Mérida y otros municipios del estado.

¿Qué otras actividades se suspenden?

El gobierno estatal exhortó a empresas, comercios y centros de trabajo a facilitar que sus empleados permanezcan en resguardo, privilegiando la seguridad de los trabajadores ante las condiciones climáticas.

Asimismo, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de medios y canales oficiales, evitar cruzar calles o carreteras inundadas y permanecer en sus hogares si no existe una necesidad urgente de salir.

Las autoridades reiteraron que continúan monitoreando la evolución del sistema meteorológico y mantienen coordinación permanente con cuerpos de emergencia, fuerzas de seguridad, ayuntamientos y dependencias estatales para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este martes?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes se prevén lluvias puntuales muy fuertes principalmente en el norte y occidente de Yucatán.

Los especialistas advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, inundaciones locales, incremento en niveles de agua en zonas bajas y reducción de visibilidad para automovilistas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar precauciones y atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil.